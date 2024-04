Lecture Zen Résumer l'article

Alors que la production de la Smart ForTwo EQ a pris fin début avril, Smart n’exclut pas la possibilité de faire renaître cette micro citadine de 2,70 m de long.

Les dernières Smart ForTwo électriques sont sorties de l’usine française de Dambach début avril. Le modèle n’est désormais plus commercialisé. Smart – partenaire du groupe Geely depuis 2022 – se recentre sur ses nouveaux produits : #1 et #3, qui sont bien plus rentables. Il faut dire que la dernière génération de la ForTwo EQ n’a plus rencontré la popularité des débuts.

Pour autant, Smart n’aurait pas complètement tiré un trait sur ce modèle atypique du marché automobile. Des rumeurs ont déjà pu être entendues sur les derniers mois à propos d’une possible renaissance de ce modèle. Sur Automobilwoche, ce 19 avril, le patron de Smart en Europe, Dirk Adelmann, confirme que la marque travaille sur un projet nommé « Project Two ».

Une nouvelle Smart 2 places en 2027/2028 ?

Le projet n’est encore qu’une ébauche, mais Dirk Adelmann est assez confiant des possibilités d’un tel modèle dans le paysage urbain des marchés européens et chinois. La nouvelle génération de Smart ForTwo pourrait ainsi voir le jour dans 3 à 4 ans, selon le patron européen de Smart. L’équipe du design est déjà en train de travailler sur les nouvelles esquisses d’un modèle conservant le même gabarit de 2,70 m de long.

Concept Smart de 2017 // Source : Smart

Smart aurait déjà lancé le développement d’une nouvelle plateforme électrique pouvant correspondre à des modèles bien plus compacts que les 4,30 m de la récente Smart #1. Le patron de Smart en Europe est bien conscient qu’aucun constructeur n’a une plateforme électrique aussi compacte et se dit qu’elle pourrait également intéresser d’autres marques. Smart et Geely ne s’interdisent pas de nouer des partenariats pour rentabiliser ce développement. Il faudrait peut-être que Smart-Geely aillent frapper chez Renault. Le projet du Mobilize Duo ne semble plus tellement avancer. Il y a certainement des synergies possibles pour débloquer le projet.

Dépasser les limites du précédent modèle

Nul doute que le savoir-faire industriel de Geely peut aider Smart à créer un véhicule qui sera bien moins cher à produire que l’ancienne version, qui a englouti des sommes folles. Le coût de fabrication n’est pas le seul élément sur lequel Smart va devoir travailler pour réussir à relancer une opération séduction auprès des clients européens.

Difficile sur le marché actuel de réussir à persuader des acheteurs d’acquérir une micro-citadine à un prix supérieur à celui des voitures électriques plus conventionnelles. Il est donc impensable d’imaginer afficher en 2027 ou 2028 une nouvelle Smart ForTwo à plus de 30 000 €. Il va falloir que Smart trouve la bonne recette et le bon positionnement tarifaire, ce qui va être une épreuve pour l’Europe et pour la Chine.

Smart ForTwo EQ // Source : Smart

Cela laisse aussi du temps à Smart pour trouver une solution à l’un des principaux freins à l’achat de sa ForTwo EQ : son autonomie. Payer cher pour un petit véhicule ne peut être concevable que s’il apporte un vrai avantage à l’usage. Mais avec une autonomie guère supérieure à 100 km, il est difficile de convaincre les clients. Même certains quadricycles lourds comme la Microlino sont capables d’offrir plus pour moins cher.

Enfin, l’idéal pour la marque serait de pouvoir fabriquer ce modèle en partenariat avec un constructeur européen pour ne pas avoir à expédier les véhicules depuis la Chine, mais cela s’annonce probablement compliqué. Cela ne sera plus possible à l’usine de Dambach, passé à la production des Ineos. Il y a encore du travail pour les équipes Smart.

