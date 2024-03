Nio s’est associé avec le géant CATL pour créer des batteries dont la durée de vie sera supérieure à 15 ans. Il veut inciter ses concurrents à améliorer cet aspect des batteries embarquées dans leurs véhicules.

Les batteries des voitures électriques sont actuellement garanties 8 ans par les principaux constructeurs. Le kilométrage couvert et l’état de la batterie à partir duquel elle peut être remplacée dans le cadre de la garantie évoluent sensiblement selon les marques. Dans tous les cas, le constructeur chinois Nio considère que c’est désormais insuffisant et qu’il faut progresser.

Lors du forum China EV100 2024 du 16 mars 2024, William Li (CEO de Nio) s’est adressé à l’industrie automobile chinoise. Selon le média chinois CNevpost, il a invité à redoubler d’effort pour dorénavant offrir des batteries avec une plus grande durée de vie. L’idée est de mieux faire correspondre la longévité des batteries à la durée de vie totale du véhicule. Un discours qui pourrait aller dans le bon sens, mais qui est aussi à double tranchant.

Lancement de la course à la longévité

L’industrie automobile doit résoudre bien des défis de manière simultanée par rapport à l’électrification du parc automobile. Si la longévité des packs batteries n’a jamais été exclue de l’équation, elle a par contre stagné autour de l’objectif de 8 ans, notamment imposé comme standard en Chine. Pendant de nombreuses années, les fabricants se sont concentrés pour trouver les solutions techniques et les chimies pour atteindre de meilleures densités énergétiques, de meilleures autonomies et de meilleures capacités de recharge. Néanmoins, l’amélioration de la durée de vie a été quelque peu mise de côté dans les recherches.

Batterie LFP BYD Slade. // Source : BYD

Le patron de Nio a donc lancé un message qu’il espère fédérateur auprès de l’industrie automobile chinoise : « Il ne s’agit pas seulement d’un problème que Nio doit résoudre, mais d’un problème que l’ensemble de l’industrie doit s’efforcer de résoudre ensemble. » En tant que premier marché des véhicules électrifiés, la Chine va aussi être le premier à expérimenter à grande échelle les problématiques de fin de vie des batteries. Ce sont 20 millions de véhicules chinois (hybrides et électriques) qui vont atteindre cette fin de garantie d’ici à 2032.

Un moyen de se mettre en avant face aux concurrents

Nio vient de signer un accord avec CATL le 14 mars pour produire une nouvelle génération de batterie. Elle permettra au constructeur d’assurer 15 ans les batteries, avec un état de la batterie (SOH ou « State of Health ») supérieur à 85 % à cette échéance. Aucun calendrier n’a cependant été communiqué pour l’arrivée sur le marché de cette nouvelle batterie, dont on ignore aussi le coût.

Cette déclaration lors du forum EV100 était certainement un moyen de souligner cet engagement de Nio pour améliorer la longévité de ses propres batteries. C’était aussi l’occasion de remettre en avant sa stratégie commerciale, dans laquelle le client loue une batterie et profite du système d’échange de batteries (batterie swapping) sans se préoccuper de l’état de santé de sa batterie.

Station d’échange de batterie Nio. // Source : Nio

Un cap des 8 ans pas toujours si fatal

William Li est-il en train de créer une polémique là où il n’y en a pas forcément ? Selon le média ChinaDaily, le patron de Nio a déclaré : « Vous pouvez conduire le véhicule à l’expiration de la garantie de la batterie, mais le kilométrage diminuera considérablement et il pourrait même y avoir des problèmes de sécurité. »

On peut imaginer que les conducteurs de Zoé et de Leaf de première génération seront ravis de découvrir qu’ils conduisent une bombe à retardement. Ce n’est bien sûr pas réellement le cas. Certes, il y a bien une baisse quasi inéluctable de la capacité de la batterie au bout de nombreuses années. Cependant, la longévité des batteries des Zoé dépasse largement les estimations du constructeur Renault. Jean-Dominique Sénard, président du conseil d’administration du groupe Renault, a profité de la journée de la filière auto pour le confirmer, indiquant que le groupe en a même retiré beaucoup d’enseignements. De nombreuses de Zoé roulent encore avec leur batterie d’origine et avec des autonomies restantes honorables pour la technologie employée à l’époque.

Tesla aussi aurait tendance à tordre le cou à cette idée reçue, selon laquelle une fois passé les 8 ans de garantie ou 160 000 km, les voitures électriques se retrouveraient inutilisables.

Surtout, on peut se demander quel intérêt aurait le patron de Nio à marquer contre son camp. Rappelons que le constructeur chinois équipe ses modèles de grosses batteries de 100 kWh, ce qui en cas de remplacement hors garantie couterait un peu plus de 30 000 €.

Perte d’autonomie des batteries de Tesla Model S/X. // Source : Rapport d’impact Tesla

Il est bien sûr envisageable que la qualité des cellules employées par les constructeurs chinois, pour tirer les prix à la baisse, soient un problème à l’avenir. Il sera en tout cas intéressant d’observer ce qui se passe dans les prochaines années dans ce pays.

