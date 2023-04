La perte d’autonomie des batteries électriques fait souvent partie des craintes mentionnées par les opposants aux véhicules électriques. Tesla tend à démontrer qu’elle est infondée.

Dans le cadre de sa garantie, Tesla s’engage à remplacer la batterie si celle-ci venait à atteindre seulement 70 % de sa capacité initiale en 8 ans ou, selon les modèles, ente 160 000 et 240 000 km. Dans les faits, ces situations sont assez exceptionnelles. Dans le rapport d’impact publié le 24 avril, Tesla donne de nouvelles indications sur la durabilité de ses batteries. Avec uniquement 12 % de perte après 320 000 km (200 000 miles) sur les Model S et X, les batteries restent dans l’ensemble en grande forme, malgré le temps qui passe.

Les chiffres sont sensiblement différents selon les modèles et les packs batterie embarqués, mais l’exemple des Model S et X est pour le moment le plus parlant. Ce sont les seuls à permettre d’avoir assez de recul sur des kilométrages aussi élevés. Rares sont les Model 3 et Y à avoir déjà atteint ces kilométrages. Les résultats sont dans l’ensemble très encourageant pour la durabilité des voitures électriques.

Une légère baisse des résultats, mais sans réelle incidence

Lors de son dernier bilan d’impact, Tesla annonçait environ 10 % de perte pour 320 000 km. Les résultats sont donc en léger recul. Cependant, conserver 88 % de l’autonomie de sa batterie après plusieurs années et plus centaines de milliers de kilomètres reste bien supérieur aux discours anti-VE que l’on peut entendre régulièrement.

Perte d’autonomie des batteries de Tesla Model S/X // Source : Rapport d’impact Tesla

Depuis 2012, l’autonomie des Model S Grande Autonomie est passée de 425 km à 650 km d’autonomie (cycle américain EPA) sans voir la taille de la batterie augmenter. C’est essentiellement la densité des cellules qui s’est améliorée dans le temps. Forcément, perdre 12 % de capacité sur une batterie qui permettait de faire 425 km est plus visible, puisque cela ramène alors l’autonomie maximum à 375 km. Sur les capacités actuelles des batteries des versions Grande Autonomie, cela laisse encore 572 km, ce qui est largement suffisant pour la majorité des usages.

Le kilométrage n’est pas l’unique facteur à prendre en compte ; l’âge va aussi avoir un impact sur la conservation de la batterie. L’usage fait du véhicule et des superchargeurs n’est pas non plus précisé dans ce rapport d’impact. Or, on sait qu’ils peuvent jouer sur la durée de vie des cellules.

Ce qu’il faut savoir, par contre, c’est que la capacité de la batterie baisse rapidement sur les premières années d’utilisation, puis la perte se stabilise. Cela pourra rassurer certains propriétaires de véhicules électriques qui pourraient être inquiets de voir l’autonomie maximum de leur voiture baisser (trop) rapidement les 3 premières années. Après, certaines batteries peuvent sortir des courbes normales comme l’ont démontré dans le passé les équipes du média Electrek.

Les Model Y roulent en moyenne 22 000 km/an

Le chiffre de 22 000 km correspond à la moyenne observée aux USA, où la voiture est reine. À ce rythme-là, il faudrait attendre presque 15 ans avant que les Model Y atteignent les 320 000 km. Ils auront probablement fini bien avant à la casse pour d’autres raisons que l’autonomie restante de la batterie.

Tesla Model Y // Source : Tesla

Tesla estime en effet que les voitures sont mises au rebut autour de 200 000 miles (320 000 km) aux États-Unis. En Europe, la marque table plutôt sur une fin de carrière autour de 240 000 km. Cela reste des moyennes : une Tesla Model S a même déjà dépassé les 1,7 million de kilomètres en 2022. Cela reste un exploit rare, le modèle a déjà subi des remplacements de batteries et de moteurs pour atteindre ce kilométrage record.

La fiabilité des cellules est moins problématique que l’électronique de contrôle

Les chiffres rapportés par Tesla tendent à prouver que la chimie des batteries offre une durabilité bien supérieure aux attentes. Les cellules seraient même en mesure de dépasser le nombre de cycles de recharge pour lesquels elles sont prévues.

Fabrication pack batterie Tesla // Source : Capture vidéo Tesla

Plusieurs spécialistes Tesla se sont exprimés sur YouTube sur les forces et les faiblesses des batteries Tesla équipant le premier roadster, puis les premières Model S. Toutes les batteries ne se valent pas concernant leur longévité. Les batteries les plus récentes ne sont pas toujours plus fiables que d’anciennes technologies. Par contre, il est plus souvent constaté des problèmes avec l’électronique dans le cadre de dysfonctionnement du pack batterie que des cellules en elles-mêmes. Cette partie-là reste plus facilement remplaçable qu’une cellule défectueuse dans un pack batterie.

Dans un article récent, Numerama a abordé la question de la réparabilité des batteries, citant Tesla comme exemple. Les assurances tirent la sonnette d’alarme sur le fait qu’il est coûteux et parfois impossible de réparer les batteries des voitures électriques après certains chocs. Le cas des futures batteries 4680 encapsulées dans une mousse isolante renforce cette crainte. Les spécialistes semblent indiquer que protégées dans cette isolation, les cellules ont moins de raison de dysfonctionner, et qu’il n’y aurait pas besoin de changer des cellules défectueuses dans les futurs pack-batteries. Ils estiment que les batteries constituées de la sorte seront certainement plus fiables, mais pas réparables. Les rapports d’impact de Tesla des prochaines années apporteront peut-être un nouvel éclairage sur la question.

Si les sujets autour de l’automobile électrique vous intéressent. Abonnez-vous à Watt Else, la newsletter hebdomadaire gratuite de Numerama, garantie 100 % sans langue de bois sur la mobilité de demain.





