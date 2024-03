Les compagnies pétrolières doivent se diversifier pour s’assurer un avenir radieux, de la production d’électricité pour les uns aux carburants de synthèse pour d’autres. Plus surprenant, certains producteurs du golfe s’intéresseraient aussi à l’extraction du lithium.

Le lithium va-t-il devenir le nouvel or des compagnies pétrolières ? Il est en tout cas une ressource devenue cruciale pour l’industrie automobile. Pour mieux préparer l’avenir, les producteurs de carburants fossiles anticipent d’autres débouchés à leur activité d’extraction de pétrole. Certaines compagnies pétrolières songent actuellement à exploiter le lithium contenu dans la saumure de leur gisement pétrolier.

« Les rejets des champs pétrolifères présentent une bonne salinité et de bonnes traces de minéraux », a indiqué en décembre dernier Khalid Saleh Al-Mudaifer, le vice-ministre saoudien de l’industrie et des ressources minérales, apprend-on dans un article du 8 mars 2024 de Reuters. Appliquant le principe « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » de Lavoisier, les compagnies pétrolières pourraient exploiter les traces de minéraux contenus dans les rejets de leur activité principale. Ce qui demande quand même des investissements massifs, sans garantie de réussite.

Une autre manière de récupérer du lithium

Chez les principaux pays producteurs, comme le Chili ou l’Australie, l’extraction du lithium se fait généralement sous deux formes : des mines à ciel ouvert ou de grands bassins d’évaporation de saumure (façon marais salant XXL). Il s’agit de méthodes efficaces, mais qui font débat par rapport à l’aspect environnemental de la démarche. Cela impacte d’ailleurs négativement l’image des voitures électriques, même si le lithium peut avoir bien d’autres usages.

Une mine de lithium. // Source : Pexels

Les géants de l’industrie pétrolière ne souhaitent pas investir dans l’industrie minière du lithium. Ils veulent par contre trouver un moyen d’exploiter la saumure qui est déjà utilisée dans le cadre des forages pétroliers et gaziers offshore. Des équipes ont donc cherché s’il était possible d’extraire du sodium, du magnésium et du lithium de la saumure se trouvant déjà à disposition, mais restant inexploitée.

Pourquoi ne pas l’avoir envisagé avant ?

La concentration du lithium contenu dans cette saumure est au cœur des enjeux. Pour l’instant, si la concentration est trop faible, il n’est pas rentable d’essayer de collecter les différents éléments contenus dans les rejets de l’activité pétrolière. Surtout alors que le cours du lithium est à la baisse.

Employés d’un site pétrolier Aramco. // Source : Aramco

Les groupes pétroliers, tels qu’Aramco et Adnoc, sont en train de travailler sur une nouvelle technique de filtration qui règlerait ce problème de concentration du lithium. Cela pourrait s’appliquer à l’industrie pétrolière, mais aussi à la filtration de l’eau de mer, par exemple.

Il reste cependant une inconnue de taille : la qualité de ce lithium filtré de la saumure. Pour produire une batterie de voiture électrique, un carbonate de lithium « de qualité batterie » est utilisé. Son cours est légèrement supérieur à celui du carbonate de lithium de qualité industrielle. Il n’est pas rare que des gisements de lithium soient découverts et annoncés fièrement, avant que l’on se rende compte que la qualité du filon n’est finalement pas à la hauteur des besoins de l’industrie de la batterie.

Celllule de Batterie BMW GEN6 et GEN5. // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Il demeure intéressant de suivre cet investissement massif des compagnies pétrolières du golfe, ainsi que des pays exportateurs de pétrole, vers la voiture électrique. Ces pays sont les seuls qui puissent prendre un tel risque financier sans garantie que le projet soit économiquement viable. Ils pourraient cependant changer la donne s’ils trouvent une manière d’exploiter les saumures industrielles.

