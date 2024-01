La dématérialisation du passe Navigo sur iPhone est attendue depuis des années. Île-de-France Mobilités annonce désormais un lancement au 1er juillet 2024, juste avant les JO.

À quoi ressemblera le passe Navigo sur iPhone ? Les Franciliens et Franciliennes devraient enfin le découvrir le 1er juillet 2024. C’est la date qui a finalement été annoncée le 16 janvier, lors de la cérémonie de vœux d’Île-de-France Mobilités pour l’année 2024. Plus de trains, l’association d’usagers du RER et du Transilien, a relayé les annonces de Valérie Pécresse, présidente du conseil régional d’Île-de-France, sur X.

Le passe Navigo sur iPhone juste avant les JO

L’arrivée du passe Navigo sur les iPhone sera donc plus tardive que prévu. Quelques jours avant, dans un communiqué daté du 5 janvier, Île-de-France Mobilités avait évoqué le « printemps 2024 » pour que les usagers des transports puissent enfin se servir de leur iPhone ou Apple Watch pour valider leur titre de transport en station. Finalement, l’échéance sera plutôt juste avant le début des JO, qui sont organisés à Paris du 26 juillet au 11 août.

Il n’est pas encore possible de dématérialiser un passe Navigo sur un iPhone. // Source : Numerama

Voilà des années que la région Île-de-France travaille sur la dématérialisation des titres de transport. Depuis octobre 2022, il est possible d’utiliser son smartphone Android pour valider son passe Navigo. La même fonctionnalité sur iPhone se fait quant à elle désirer beaucoup. En août 2023, on apprenait que le retard du passe Navigo sur iPhone était lié à un problème de traduction.

Les délais sans cesse rallongés pour espérer voir un jour l’iPhone devenir un support du passe Navigo finissent en tout cas par exaspérer les internautes. « On aura attendu 2 ans avec des fausses promesses », « Vraiment le passe Navigo sur l’iPhone c’est un running gag », peut-on ainsi lire sur les réseaux sociaux ce 17 janvier, en réaction aux annonces du 16 janvier.

D’autres changements à venir dans le métro à Paris

Outre l’annonce concernant le passe Navigo, la cérémonie de vœux a également été l’occasion de faire d’autres annonces. L’une d’elles concerne le passe Liberté +, qui permet aux usagers de payer à l’unité leurs trajets dans Paris, avec un prélèvement par mois. Actuellement, ce forfait ne permet pas de circuler hors de Paris, à l’exception des bus. Il devrait être étendu aux RER et Transilien à partir du 1er janvier 2025. Soit bien après les Jeux olympiques d’été 2024 à Paris, lors desquels les tarifications dans les transports en commun évolueront.

Il est également prévu de faire remonter l’offre de transports parisiens à 100 % d’ici au mois de mars 2024. Il est ici question de la ponctualité des métros et RER, qui reste calamiteuse à quelques mois des JO.

