Initialement prévu pour l’été 2023, le passe Navigo devrait faire son apparition dans l’application Apple Cartes (Wallet) début 2024. Le contrat signé entre Île-de-France Mobilités et Apple était écrit en anglais et contenait des clauses contraires à la commande publique, ce qui a poussé la Préfecture d’Île-de-France à exiger une traduction et des rectifications.

Le passe Navigo arrive sur iPhone, mais vraisemblablement pas avant « début 2024 ». Pourtant, début 2022, Île-de-France Mobilités (la structure qui régit les transports en commun dans la région de Paris) avait annoncé la signature d’un contrat avec Apple, après des années de tractations. En octobre 2022, dans un entretien à Numerama, le patron d’Île-de-France Mobilités indiquait viser « l’été 2023 » pour déployer le passe Navigo quotidien, hebdomadaire et mensuel sur iPhone, ainsi que l’achat de tickets depuis Apple Cartes (ou Apple Wallet), l’application de l’iPhone qui stocke les cartes de paiement et les cartes de fidélité. On nous expliquait alors que des portiques RATP avaient été envoyées à l’Apple Park de Cupertino, afin de procéder à des tests de l’infrastructure.

Plusieurs mois plus tard, alors que l’été 2023 est sérieusement entamé, L’Informé révèle que le déploiement du passe Navigo sur iPhone interviendra finalement « début 2024 ». Une information que Numerama est en mesure de confirmer, puisque Île-de-France Mobilités a pour principal objectif de proposer un système fonctionnel avant les Jeux Olympiques de Paris. L’Informé en profite pour révéler une des raisons de ce retard : un freinage politique et administratif.

Le contrat avec Apple était écrit en anglais

Selon les informations de L’Informé, c’est le préfet de la région Île-de-France qui s’est opposé au projet d’Apple pour les transports en commun franciliens. Marc Guillaume jugeait que le contrat voté le 17 février 2022 contenait des clauses contraires au droit français en matière de commande publique.

Le Préfet reprochait notamment la nature illimitée du contrat, alors qu’une date d’expiration est obligatoire légalement. Apple et ÎdFM se sont conformés. // Source : Tribunal administratif de Paris

Le préfet s’est aussi opposé à la signature d’un contrat rédigé en anglais, exigeant sa traduction en français. Pour bloquer Apple, la préfecture a déposé un recours devant le tribunal administratif de Paris en mars 2023 pour faire invalider le contrat, avant de le retirer le 21 juillet, après qu’Apple et Île-de-France Mobilités aient répondu aux exigences.

Cette histoire peut faire sourire et énerver, alors que des milliers de Franciliens attendent impatiemment de pouvoir se débarrasser de leur passe Navigo depuis plusieurs années. On pensait le retard technique (Apple veut tout contrôler et a pris les commandes du projet), mais la réalité est que les pouvoirs publics français sont ceux qui ont tenté de bloquer l’opération. Le préfet a-t-il vraiment décalé le lancement de la fonctionnalité ? Île-de-France Mobilités dit que non, en laissant entendre que l’objectif 2024 a toujours été plus réaliste que l’été 2023. Toujours est-il que le développement du passe Navigo sur iPhone a sans doute été ralenti par cette histoire.

L’ajout d’une carte de transport dans Apple Wallet, ici avec la carte Octopus d’Hong-Kong. On pourra faire pareil avec le passe Navigo, avec plusieurs titres vendus à l’unité. // Source : Captures Numerama

Pour rappel, tous les terminaux Android peuvent émuler un passe Navigo virtuel depuis l’automne 2022. Il est aussi possible de recharger son passe physique depuis n’importe quel smartphone, y compris les iPhone. Enfin, rappelons que tous les titres de transport ne seront pas disponibles au lancement du Navigo sur iPhone. Si la carte virtuelle devrait fonctionner sur iPhone et Apple Watch, même quand les appareils sont éteints, il ne sera pas possible d’acheter un passe annuel, de télécharger un passe Liberté+ ou d’acheter des billets région. Tout cela arrivera dans un second temps.

