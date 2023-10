Le constructeur coréen Kia a pleins de nouveautés électriques pour les prochaines années. Celle qui devrait faire bouger les lignes en Europe est probablement la petite Kia EV2. Mais, auparavant, Kia réserve d’autres surprises nommées EV3, EV4 et EV5.

Après s’être positionnée sur des modèles plus haut de gamme, la gamme EV de Kia va désormais s’étendre sur des modèles plus abordables compris entre 25 000 et 50 000 €. Kia a tenu ce 12 octobre 2023 un événement à Séoul pour dévoiler sa stratégie mondiale. L’occasion pour la marque de présenter l’EV5, ainsi que les concepts des futurs EV3 et EV4.

Kia veut dépasser le million de véhicules électriques vendus par an d’ici à 2026. Pour atteindre cet objectif, les Kia EV6, EV9 et Niro EV ne seront pas suffisants. Alors, place aux nouveautés à venir !

Des véhicules électriques Kia plus abordables

« Nous répondrons aux attentes des clients en proposant une gamme complète de VE à différents niveaux de prix. » C’est l’un des engagements pris par le patron de Kia, Ho Sung SONG, lors de la présentation de la stratégie électrique de la marque pour les années à venir.

La gamme : EV6, EV4, EV5, EV3 et EV9. // Source : Kia

En Europe, et plus spécifiquement en France, ce sont les petits modèles électriques qui intéressent tout particulièrement les acheteurs. La transition vers la voiture électrique se joue essentiellement sur les véhicules abordables. C’est au travers d’un article du Figaro que l’on obtient confirmation que l’EV2 est bien dans les tuyaux.

Même si elle n’a pas été révélée aujourd’hui, la Kia EV2 est prévue pour une arrivée en 2025. Il s’agira vraisemblablement d’une citadine électrique 5 places qui viendra concurrencer divers modèles : Citroën e-C3, Renault 5, Volkswagen ID.2 et autre Fiat. L’objectif serait de positionner ce modèle au plus près des 25 000 € promis par les concurrents. Il est plus probablement que le prix se situe sur la fourchette allant de 25 000 à 30 000 €.

Cette citadine électrique EV2 serait en plus produite dans l’usine slovaque de Kia (à Zilina), ce qui signifie qu’elle pourrait bénéficier du futur bonus écologique. Mais, il est encore prématuré de pouvoir le confirmer.

3 autres nouveautés à retenir : EV3, EV4 et même EV5

Kia a présenté les concepts des futurs EV3 et EV4, deux modèles qui pourraient aussi fortement intéresser les automobilistes français. Comme d’habitude, le design extérieur des deux concepts devrait être assez proche des modèles commercialisés.

Kia EV3, futur SUV compact de la gamme. // Source : Kia

Kia EV3 veut s’attaquer au marché très concurrentiel des SUV Compact. Il reprend le style du gros Kia EV9, en le réduisant pour un usage plus adapté aux routes européennes.

De son côté, Kia EV4 va chercher à réconcilier le marché avec les berlines électriques. Cela rappelle ce que la marque a déjà réussi à faire avec l’EV6 (mi-berline mi-crossover), élue voiture de l’année en 2022. On retrouve d’ailleurs un peu le look de l’EV6 dans ce nouveau concept.

Future Kia EV4. // Source : Kia

Tous les modèles de la gamme EV seront construits à partir de la plateforme E-GMP, dédiée aux véhicules électriques. Celle-ci permet d’adapter un large choix de carrosseries, aidant Kia à prévoir des modèles pour toutes les catégories automobiles. À la différence des modèles plus haut de gamme, EV6 et EV9, les nouveaux modèles n’auront pas forcément tous accès à l’architecture 800V qui permet de hautes performances et des recharges ultra-rapides. Les budgets de ces modèles devraient se situer entre 30 000 et 50 000 €, selon les premières indications de la marque.

Kia a également présenté la version définitive du SUV nommé EV5. À la différence des autres modèles cités, celui-ci se destine prioritairement au marché chinois et coréen. Le modèle est pensé pour s’exporter ensuite aux États-Unis. Il devrait quand même débarquer en Europe, sans y être une priorité commerciale.

Kia EV5, SUV familial. // Source : Kia

Le Kia EV5 (version chinoise) en quelques données techniques :

SUV de 4,6 m de long,

2 ou 4 roues motrices,

2 motorisations différentes : 160 kW ou 230 kW,

2 capacités de batterie de 64 ou 88 kWh,

Autonomie de 530 à 650 km selon la norme chinoise (moindre en Europe).

