Avec une autonomie plus grande qu’espérée et une gamme un peu élargie, le Kia EV9 ne vient pas en France que pour faire de la figuration. On a croisé ce grand SUV électrique au salon de Lyon et il ne laisse pas indifférent.

Le Kia EV9 a gagné plus de 20 km d’autonomie entre les estimations de la marque et l’homologation WLTP qui se finalise actuellement. La bonne nouvelle est tombée alors que le Kia EV9 trône en plein milieu du stand de la marque au salon de Lyon. C’est un argument supplémentaire pour se pencher un peu plus sur ce nouveau modèle assez atypique.

Le nouveau Kia EV9 arrive en France un peu plus tard qu’annoncé. Même s’il n’est pas un modèle aussi attendu (et aussi vendu) que Kia EV6 ou Niro EV, il vient compléter les références électriques de Kia en ajoutant un modèle haut de gamme.

Autonomie : la bonne surprise pour Kia

Le Kia EV9 commercialisé en France est équipé d’une batterie de 99,8 kWh. Initialement, la marque coréenne avait tablé sur une autonomie maximum de 541 km, mais finalement avec les homologations (en cours) le grand SUV pourrait atteindre jusqu’à 563 km selon un communiqué de la marque.

EV9 version propulsion de 150 kW (204 ch) : jusqu’à 563 km d’autonomie

EV9 version transmission intégrale 283 kW (385 ch) : entre 505 et 512 km selon la finition

Kia EV9 : une face avant massive // Source : Raphaelle Baut

Les constructeurs ont parfois tendance à être trop optimiste lors de leurs calculs d’autonomie. Les homologations servent justement à réguler les résultats. Pour une telle capacité de batterie, le résultat peut sembler un peu bas, mais comparé au Tesla Model X et ses 543 à 576 km d’autonomie (selon la version), le Kia s’en sort bien. Surtout que le bestiau pèse quand même entre 2 426 kg et 2 674 kg, un poids supérieur à ceux du Model X d’une centaine de kilos.

Kia creuse la différence sur le prix

Si 73 000 €, comme prix d’appel, parait assez élevé, c’est bien plus abordable que ce que le constructeur américain peut proposer avec le Model X qui démarre à 99 990 €. Un SUV de cette taille chez les marques premium allemandes est généralement facturé le double du prix de cet EV9.

Kia EV9 en finition GT Line // Source : Raphaelle Baut

Kia EV9 se décline en 4 finitions :

Pour les versions propulsion : deux finitions avec une version d’entrée de gamme à 73 0000 €, et la seconde mieux équipée et nommée Earth à 78 000 €.

Pour la version à transmission intégrale, les deux finitions sont respectivement à 80 000 € pour l’entrée de gamme et 86 000 € pour GT-Line.

Peu d’options seront à ajouter à ces tarifs. Il y aura éventuellement une peinture, les rétroviseurs extérieurs caméra, le toit ouvrant ou la configuration en 6 sièges dont deux rotatifs. Une facture totale qui restera, dans tous les cas, assez contenue.

En position de conduite sur l’EV9 // Source : Raphaelle Baut

Même si le modèle veut séduire les familles françaises, il devrait surtout plaire aux flottes professionnelles pour remplacer certains véhicules de direction ou de transport de personnes (taxis). Kia estime quand même vendre 1 000 exemplaires de l’EV9 sur l’année en France. C’est un objectif ambitieux pour ce type de véhicule, similaire, voire supérieur, à celui de Tesla pour le Model X.

Impression devant le modèle

Le Kia EV9 est un grand SUV au gabarit plus américain qu’européen, au milieu du stand du salon de Lyon, on ne voit que lui. Plus de 5 mètres de long, c’est ce que l’on peut observer sur le Model X de Tesla par exemple. À côté de l’EV9, on se sent tout petit, enfin notamment pour moi qui me fais dépasser par ce SUV de plus d’une dizaine de centimètres en hauteur. Le capot est aussi haut qu’un poney. Ce véhicule est vraiment massif et son design très cubique accentue encore cet effet. A-t-on réellement besoin de tels véhicules sur nos routes ? Il serait possible de répondre non, mais il correspond quand même à certains besoins.

5m de long pour le Kia EV9 // Source : Raphaelle Baut

À l’intérieur, l’EV9 peut accueillir jusqu’à 7 passagers, avec suffisamment d’espace à bord pour voyager sans contraintes. Même des personnes assez grandes peuvent s’installer confortablement au dernier rang de l’EV9, ce qui habituellement plutôt réservé aux enfants dans d’autres modèles.

Le Kia EV9 est assez bien pensé pour optimiser l’espace à bord. Il est particulièrement confortable à ce niveau-là, et les différents rangements dans tout l’habitacle sont assez pratiques. L’EV9 se veut aussi un modèle à la pointe de la technologie. Le modèle a finalement pas mal d’arguments en sa faveur.

Coffre du Kia EV9 // Source : Raphaelle Baut

