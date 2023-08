Le groupe GM (General Motors) semble s’être engagé dans une course à la surenchère. La fiche technique de son futur SUV électrique, le Cadillac Escalade IQ, donne le tournis, mais vraiment pas pour les bonnes raisons.

Sobriété et efficience sont apparemment devenues des gros mots chez Cadillac. Toujours plus grand, plus cher, plus lourd, parait plutôt être la tendance du moment. Cadillac le prouve en dévoilant le 9 aout son futur Cadillac Escalade IQ. Historiquement, le Cadillac Escalade a toujours été un modèle imposant et luxueux, équipé de gros moteur V8 gloutons, mais sa version électrique est tout simplement une aberration.

Les Américains restent obsédés par les véhicules surdimensionnés, même lorsqu’il faut les passer à l’électrique. Les modèles européens sont presque raisonnables à côté. Si pour quelques pickups, à usage professionnel, cela peut se justifier, pour le reste ce n’est que pour la frime. Quel intérêt de passer un SUV de 5,69 m de long dans une version électrique ? Il n’y a plus aucun avantage environnemental à faire ce choix, cela s’apparente juste à du greenwashing. Alors que l’Europe aimerait que les véhicules électriques se contente de batteries « raisonnables » autour des 60 kWh d’autonomie par exemple, Cadillac embarque plus de 3,3 fois cette capacité dans un seul véhicule.

L’équivalent de 2 batteries de Model X dans un seul véhicule

Ce Cadillac Escalade IQ embarque 200 kWh de batterie pour 724 km d’autonomie promis. Cette autonomie n’est qu’une estimation théorique, le modèle n’a pas encore passé à l’homologation américaine.

Présentation du Escalade IQ // Source : Cadillac

Plus concrètement, ce Escalade IQ est quand même plus proche du Hummer EV SUV avec 213 kWh de batterie pour 505 km d’autonomie, que du Tesla Model X avec 100 kWh de batterie pour 560 km d’autonomie, selon les normes américaines (EPA). Au moins, le modèle est basé sur une plateforme 800 volts permettant des charges rapides, Cadillac donne une indication de 10 minutes pour récupérer 160 km sur les bornes adaptées.

Littéralement un poids lourd

Si la taille des batteries n’est pas toujours concrète pour tout le monde, la masse du véhicule peut aider à donner quelques proportions. Cadillac n’a pour l’heure communiqué aucune donnée sur la masse du Cadillac IQ, mais il est possible d’estimer qu’il dépassera les 3,5 tonnes.

Les versions actuelles, en motorisation thermique, dépassent déjà actuellement les 2,6 tonnes sur la balance, il est peu probable que le modèle passe par la case régime en passant à l’électrique. Il faudra donc ajouter à cela la batterie de 200 kWh, soit environ 1 200 kg supplémentaires. La batterie du Hummer EV de 213 kWh (véhicule appartenant aussi au groupe GM) pèse approximativement 1 326 kg, soit le poids d’une petite voiture, juste pour la batterie d’un seul véhicule.

5,69m de long pour le Cadillac Escalade iQ // Source : Cadillac

Bien sûr, plus le véhicule est lourd, moins il est efficient pour se mouvoir, c’est de la physique de base. Plus les consommations sont donc élevées, plus les constructeurs les cachent avec des batteries plus grosses, donc augmentent la masse des véhicules. Étrange logique !

Un modèle d’image crucial pour la marque

Le Cadillac Escalade est un modèle très important pour la marque américaine. Il est donc très bien doté en équipements et en technologies. Système audio, écran d’infodivertissement, sécurité à bord. Tous ces éléments sont choisis pour offrir tout le confort aux occupants.

Intérieur tout confort du Cadillac Escalade IQ // Source : Cadillac

Un grand coffre sous le capot avant sera certainement un plus pour les virées shopping de quelques stars américaines, qui apprécient la version actuelle du modèle.

Pour compenser un peu du bilan carbone de la bête, où se donner bonne conscience, Cadillac indique que le modèle sera assemblé dans leur usine « Zero Factory » (neutre en carbone) de Détroit, avec une priorité pour les composants nationaux.

Le Cadillac Escalade IQ ne joue pas la démesure sur le prix, avec un tarif de départ d’environ 130 000 $ hors taxe (118 000 €). C’est relativement abordable par rapport à la Cadillac Celestiq, annoncée il y a deux jours, à 340 000 $ (309 000 €) pour son prix de base. Bien sûr, les versions les mieux équipées feront quelque peu flamber la facture.

Plus de nouveaux modèles électriques devraient être une bonne nouvelle, hélas certains VE le sont bien moins que d’autres. Des dérives que l’on dénonce parfois dans l’édito de notre newsletter hebdomadaire nommée Watt Else :

