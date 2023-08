Les voitures prennent toutes un coup de chaud en plein été, lorsque les températures caniculaires arrivent. Les modèles électriques ne sont pas épargnés, avec des particularités par rapport aux véhicules thermiques.

S’il est très inconfortable d’arriver dans une voiture restée en plein soleil pendant des heures, une température extrême peut avoir des conséquences bien plus graves sur certains composants d’un véhicule électrique.

Bien entendu, les batteries n’apprécient pas d’être trop chaudes pendant un long moment, et beaucoup se demandent dans quelle mesure l’autonomie peut en être affectée si la climatisation consomme beaucoup d’énergie. Nous verrons tout cela ci-dessous, en plus des impacts possibles sur les infrastructures de recharge, qui peuvent elles aussi accuser le coup sous une chaleur écrasante.

Une canicule qui peut faire des dégâts sur une voiture électrique

Une voiture électrique n’est pas immunisée contre la chaleur à l’intérieur de l’habitacle. De nombreux modèles sont dotés de toits vitrés, comme c’est le cas pour les Tesla Model 3 ou Model Y, qui sont parmi les véhicules électriques les plus populaires de ces dernières années.

Pour éviter d’endommager de manière irréversible certains éléments en cas de chaleur extrême, on retrouve, par exemple, un mode anti-surchauffe de l’habitacle, qui lance automatiquement la climatisation lorsque la température excède les 40 degrés.

Encore une semaine d'hiver avant la fin de cette infernale saison remplie de fraîcheur. pic.twitter.com/t5jVSk7GSb — Bob Jouy (@bobjouy) March 14, 2023 Même en hiver, l’habitacle peut atteindre 35 degrés s’il y a un rayon de soleil.

Bien que cette option paraisse intéressante sur le papier, elle vient avec son lot de contraintes : fonctionnement aléatoire, impossibilité du maintien à température si la batterie est trop basse, et bien entendu, elle est relativement énergivore.

Qui plus est, en voiture électrique, d’autres impacts potentiellement plus graves peuvent exister, à commencer par ce qui touche la batterie.

Une batterie trop chaude, ce n’est jamais bon

Véritable organe majeur d’une voiture électrique, la batterie se doit de fonctionner dans une plage de températures correcte, sans quoi la dégradation des cellules peut s’accélérer irrémédiablement.

En fonctionnement nominal, une batterie lithium-ion, que l’on retrouve dans la quasi-totalité des véhicules électriques du marché, est à une température comprise entre 20 et 30 degrés. En plein été, si la voiture reste longuement au soleil, la température moyenne du pack de batterie peut grimper, jusqu’à dépasser les 50 degrés, ce qui n’est bien entendu pas recommandé.

Ces températures sont parfois atteintes en charge rapide, mais un circuit de refroidissement est heureusement là pour que ça ne dure pas. Ce même circuit peut dans certaines conditions être sollicité lorsque la température grimpe à cause de l’environnement et des conditions météo.

Certaines marques proposent un système de refroidissement à l’aide de liquide, comme c’est le cas pour Porsche, Hyundai ou Tesla notamment. Avec un tel système perfectionné, le refroidissement actif se déclenche dès que la température dépasse un seuil critique, et contrôle rapidement la hausse de température.

Il n’y a que lors des sessions de circuit appuyées, ou sur des routes de montagne extrêmement exigeantes, que ce genre de système à refroidissement liquide peut être mis en défaut. Cependant, d’autres constructeurs ont souhaité faire des économies, et utiliser un refroidissement à air.

C’est le cas des Renault Zoe ou Nissan Leaf, par exemple, dans lesquelles un système de ventilation est là pour tenter de refroidir le pack de batteries. Si ce système bon marché peut suffire par des températures clémentes, il montre malheureusement ses limites pendant des épisodes de forte chaleur.

La Nissan Leaf est particulièrement connue pour rencontrer de tels soucis : les charges rapides répétées ne sont pas permises, tant la température de la batterie reste élevée. Dans des cas extrêmes, une dégradation des cellules de batterie peut arriver, mais il ne faut pas dramatiser pour autant.

Bien que les fortes chaleurs soient une épreuve difficile pour les batteries de voitures électriques, il faut relativiser le danger. La plupart des constructeurs ont implémenté des protections efficaces, qui permettent une régulation correcte de la température du pack.

Une charge rapide détériorée

Habituellement, il est nécessaire de chauffer la batterie en prévision d’une charge rapide en courant continu pour que les performances soient au rendez-vous. Cependant, si la batterie est trop chaude, comme cela peut être le cas lors d’épisodes caniculaires, la courbe de recharge peut ne pas être optimale.

Dans ces cas-là, certains véhicules entrent dans un mode de protection de la batterie, limitant la puissance maximale de charge rapide. Ce phénomène est particulièrement marqué sur des véhicules comme la Nissan Leaf de seconde génération.

Mini Cooper SE sur une borne Ionity. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Outre les véhicules, les bornes de recharge sont, elles aussi, mises à rude épreuve. Les nouvelles générations d’équipement comportent un câble refroidi par de l’eau, assurant que la température ne s’envole pas à des niveaux dangereux.

Cependant, certaines bornes (en particulier les Superchargeurs V2 de Tesla) ne possèdent pas de refroidissement actif du câble, et il peut y avoir quelques mauvaises surprises. Sur ces Superchargeurs, dès que la température excède un certain seuil, la recharge est limitée à 60 kW seulement, contre 150 kW en état nominal. Une astuce visant à leurrer le capteur de température existe bien. Cependant, il est plus simple d’aller vers un Superchargeur V3 ou V4, une station Ionity, Fastned ou autre, qui possèdent des câbles refroidis à eau.

La chaleur impacte-t-elle l’autonomie d’une voiture électrique ?

Vous n’êtes probablement pas sans savoir que le froid glacial fait beaucoup de mal à l’autonomie d’une voiture électrique. Les batteries ont besoin d’être réchauffées, tout comme l’habitacle, et les consommations en utilisant le chauffage à chaque trajet s’envolent irrémédiablement. À première vue, la chaleur n’a pas le même impact sur l’autonomie et plusieurs raisons expliquent cette différence.

La plupart des véhicules électriques populaires sur le marché disposent d’une pompe à chaleur réversible, qui vient permettre de chauffer ou de refroidir l’habitacle. Cependant, le rendement d’une pompe à chaleur est assez mauvais lorsque la température est négative, alors qu’il reste correct par de fortes chaleurs.

Autrement dit, maintenir l’habitacle à 20 degrés alors qu’il en fait 40 dehors sera moins énergivore que s’il fait 0 degré. C’est notamment pour cette raison que l’on considère toujours l’hiver comme étant un gros ennemi de la voiture électrique, alors que l’été n’est pas tant décrié.

Au final, il n’y a pas d’inquiétude à avoir

Vous l’aurez donc compris, il n’y a généralement pas à s’inquiéter outre mesure en cas d’épisodes de fortes chaleurs en voiture électrique. Le système de régulation de la température de la batterie est présent pour s’assurer que cette dernière reste dans un état correct, même s’il fait très chaud dehors.

Lorsqu’il existe une protection anti-surchauffe de l’habitacle, elle permet aux éléments qui ont tendance à être brûlants (volant ou sièges en cuir notamment) de garder une température acceptable, ce qui assure un meilleur confort.

Les chargeurs rapides sont aujourd’hui construits avec un système de refroidissement actif, assurant un fonctionnement nominal même en plein soleil, ce qui ne devrait donc pas affecter négativement les performances de charge de votre voiture.

Attention, cependant, aux quelques modèles qui ne disposent pas de circuit de refroidissement actif, car ils ne permettent pas d’enchaîner les charges rapides si la température du pack de batterie ne redescend pas suffisamment.

Enfin, ne prenez pas peur face à ceux qui vous disent qu’en roulant avec la climatisation en route, votre autonomie va drastiquement être revue à la baisse. Si c’est souvent vrai en hiver, l’été est quant à lui plutôt propice à une moindre consommation des véhicules électriques.

