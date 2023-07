La Citroën AMI connaît un véritable succès en Europe comme moyen de déplacement urbain. Elle est également plébiscitée en Afrique, où son utilisation comme moyen de livraison est déjà appréciée au Maroc.

C’est une mini révolution dans le secteur de l’automobile qui pourrait bien changer la donne dans de nombreux pays. La Citroën AMI, la voiture citadine 100 % électrique du groupe Stellantis produite au Maroc, fait un carton plein sur le continent européen, mais également au Maroc. Son usage pourrait bien s’étendre sur le continent africain, pour assurer des services de livraison de courriers et colis.

La Citroën AMI, transport idéal pour les livraisons

Comme l’explique le média Clean Technica dans un article du 11 juillet 2023, la micro-voiture bénéficie d’un certain succès sur le sol marocain, dans le pays où elle est produite. Elle sert notamment à assurer des services de livraison, comme celui de la Poste marocaine. Un tel usage pourrait se développer dans de nombreux pays du continent africain. Récemment, la Citroën AMI a bénéficié d’une grande exposition en Afrique en tant que moyen de transport économique et écologique pour les services postaux. Un point sur lequel Stellantis semble vouloir insister.

La Citroën AMI employée par la Poste Maroc. // Source : Stellantis

Aux cours des derniers mois, le constructeur français Citroën a pu promouvoir son véhicule 100 % électrique lors de plusieurs événements. Ce fut le cas à l’Africa Postal Forum, qui s’est tenu au Maroc au mois de juin, ou encore lors de l’Africa Postal Leaders Forum, au mois de juillet en Côte d’Ivoire. Avec de telles mises en avant, le développement de la Citroën AMI a tout l’air d’une solution idéale, tant sur le plan économique qu’écologique, pour acheminer des millions de courriers et de colis sur le continent africain.

L’Afrique, un marché prometteur pour Stellantis

Pour Stellantis, l’Afrique est un continent prometteur pour le développement de ses véhicules électriques, autant pour leur production que leur vente. « Dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique, nous sommes en mesure de bénéficier de la stratégie mondiale en matière de véhicules électriques et sommes prêts à offrir les solutions de mobilité électrique et hybride les plus adaptées qui répondent aux exigences de nos clients et de nos actionnaires. Nous travaillons avec les autorités locales sur les marchés où nous sommes présents afin d’élaborer une stratégie locale qui réponde à nos objectifs globaux en matière de véhicules électriques », explique le groupe automobile auprès de Clean Technica.

Avec tous ces enjeux sur le continent africain, le groupe Stellantis a tout intérêt à poursuivre ses investissements sur place. Cela serait en tout cas dans la contunuité des accords signés pour la construction d’usines en Afrique du Sud (en mars 2023) et en Algérie (en novembre 2022), dans le cadre de la fabrication de la Fiat 500 électrique. Cette production algérienne permettra à Stellantis de produire près de 90 000 véhicules par an d’ici à 2026.

Déjà bien avancé avec la Citroën AMI sur le sol africain, le groupe Stellantis pourrait donc poursuivre ses efforts sur place. Y développer davantage de solutions électriques, produites localement et à bas coût, semble stratégique, sur ce marché plutôt oublié des autres grands constructeurs électriques.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles.



Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !