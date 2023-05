L’application Citymapper met fin à ses offres payantes au profit d’une expérience quasiment gratuite, qui inclut désormais des fonctionnalités bien pratiques.

Depuis son lancement en 2011, Citymapper s’est imposée comme l’une des meilleures applications pour partir en vacances. Citymapper est devenu un moyen efficace pour se déplacer dans les grandes métropoles françaises que sont Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Lille, Bordeaux, Strasbourg et Nantes. Surtout, c’est une véritable alternative aux mastodontes que sont Google Maps et Apple Plan.

Mais, celles-ci ont néanmoins conservé un avantage non négligeable, puisqu’elles sont entièrement gratuites. Soit l’inverse de Citymapper, qui réserve certaines de ses fonctions aux offres Club et Club +, pour lesquelles il faut respectivement débourser 29,99 € et 99,99 € par an. Des sommes dont il ne sera désormais plus nécessaire de s’acquitter : Citymapper a annoncé le 28 avril 2023 dans un communiqué de presse que toutes les fonctionnalités réservées à l’offre Club deviennent maintenant gratuites dans la dernière version de l’application.

Citymapper est encore plus efficace

À travers cette mise à jour importante, Citymapper souhaite faciliter la vie des usagers. Grâce à l’onglet « Multimodal », il est, par exemple, possible de combiner le métro ou le RER à des vélos et des trottinettes électriques, dans des trajets mixtes utilisant des modes de transport en commun et solitaire. L’application propose aussi des onglets « Au sec » et « Simples » pour minimiser la marche en extérieur ou pour faire moins de correspondances.

Ce ne sont pas les seules fonctionnalités désormais accessibles à tous. On peut citer les modes « Bus+ » et « Train+ », qui permettent d’obtenir un trajet en ayant uniquement recours à l’un de ces modes de transport. Un mode « Prix », qui permet de classer les trajets par vitesse ou par prix, est également disponible.

Des fonctionnalités pratiques. // Source : Capture d’écran Numerama

Voyager de manière différente n’était pas le seul avantage des offres Club et Club +. Elles permettaient aussi de suivre son trajet directement sur l’écran de verrouillage. Cette possibilité est dorénavant accessible gratuitement, mais elle ne concerne que les utilisateurs d’iPhone. Le Dynamic Island des iPhone 14 Pro et Pro Max peut être également utilisé pour parcourir d’autres applications tout en gardant un œil sur son trajet.

Des instructions vocales sont par ailleurs disponibles pour la marche, le vélo, la trottinette et les transports en commun. Cela permet de ne pas avoir l’œil rivé sur son smartphone et de rester à l’affût des dangers de la route. Selon le communiqué de presse, « les instructions vocales font partie des fonctionnalités qui vous aident à voyager en toute sûreté, comme les itinéraires tranquilles à vélo et la marche uniquement sur les rues principales ».

Pour celles et ceux qui aiment partir de chez eux à la dernière minute, Citymapper propose aussi une fonctionnalité qui montre toutes les heures de départs et d’arrivées sur le trajet que vous avez choisi. Les temps de correspondance très courts et leurs longueurs seront aussi indiqués dans l’application, uniquement sur Android.

Citymapper permet de connaitre la durée de chaque trajet en temps réel. // Source : Capture d’écran Numerama

Une application (presque) gratuite

En mettant fin à ses anciennes offres payantes, Citymapper cherche à rester rentable. Une offre premium de 1,49 € par mois est désormais proposée pour utiliser l’application sans publicité. Celles et ceux qui se sont déjà abonnés aux offres Club auront d’ailleurs droit à 3 mois gratuits, avant de voir leur abonnement renouvelé avec le tarif réduit.

