Si vous avez emprunté les transports en commun en début d’année 2023, vous avez peut-être eu du mal à circuler. En Île-de-France, d’importants mouvements sociaux ont perturbé les déplacements, forçant les voyageurs et voyageuses à trouver d’autres solutions pour circuler dans Paris. Une campagne de remboursement est désormais lancée pour dédommager les usagers dont les trajets ont été impactés par la grève.

Comment savoir si vous y avez droit ? Surtout, comment obtenir le remboursement ? Voilà tout ce qu’il faut savoir pour faire vos démarches, alors que la plateforme ouvre ce mercredi 5 juillet 2023.

La demande de remboursement doit être faite sur une plateforme dédiée :

Pour accéder au remboursement, il faut passer par son compte Île-de-France Mobilités Connect. Si vous n’avez pas encore de compte ou que vous en avez un, mais que votre forfait Navigo n’y est pas lié, la marche à suivre est indiquée juste ici.

La seule plateforme pour demander son remboursement est celle du lien ci-dessus. Méfiez-vous donc des messages douteux pouvant arriver dans votre boîte mail, ce pourrait être des phishings. Il y a de fortes chances pour qu’il s’agisse d’arnaques profitant de cette campagne de remboursement Navigo.

La plateforme ouverte par Île-de-France Mobilités, principal organisme de financement des transports franciliens, vise à rembourser les usagers des transports en commun affectés par les grèves en début d’année 2023.

Île-de-France Mobilités a passé un contrat avec SNCF Voyageurs, qui l’oblige à assurer une offre minimale de transport en cas de grève. « Chaque jour en dessous du service minimum établi par le contrat (soit une offre inférieure à 33 % de l’offre normale) donne droit à une indemnisation journalière de 2,80 euros (selon forfait) pour le voyageur », résume le communiqué d’Île-de-France Mobilités.

Or, entre janvier et avril 2023, des grèves ont perturbé les transports de la région, avec 29 branches concernées par un service inférieur à 33 %, au moins sur une journée. Les abonnés concernés par ces itinéraires ont donc le droit à un dédommagement.

Pour être éligible à un remboursement, vous devez :

Les abonnements suivants sont éligibles au remboursement :

« C’est toujours le dernier forfait que vous avez détenu sur le dernier mois affichant un niveau d’offre de transport inférieur à 33 % qui sera pris en compte pour la base de calcul du remboursement », précise Île-de-France Mobilités.

Voici les différentes lignes et leurs branches concernées par la campagne de remboursement.

Le remboursement concerne plusieurs branches de la ligne C :

Voici les branches concernées sur la ligne D :

Plusieurs branches sont concernées sur la ligne du RER D :

Sur la ligne H du Transilien, l’axe suivant est concerné :

Les branches concernées sur la ligne J du Transilien sont :

Un axe est concerné par le remboursement sur la ligne K du Transilien :

Vous êtes concerné si vous avez emprunté cette branche du Transilien L :

Une branche du Transilien N est concernée :

Plusieurs axes de la ligne P du Transilien sont concernés :

Sur la ligne R du Transilien, voici les branches concernées par le remboursement :

La somme remboursée en dédommagement dépend du nombre de jours de perturbation.

Dans tous les cas, si vous êtes éligibles, vous serez donc remboursé au minimum de 10 €. Dans le cas d’un passe Navigo mensuel ou annuel toutes zones, « le remboursement sera donc compris entre 21,20 € et 94 €, en fonction des branches ».

Le montant exact vous concernant est communiqué en fin de parcours.

Il faut avoir habité, travaillé ou étudié dans une commune rattachée à l’une des branches concernées par cette campagne de remboursement. Un justificatif est nécessaire si vous faites la demande dans ces deux derniers cas : soit au titre de votre commune de travail, soit au titre de votre commune d’études.

Voici les justificatifs à prévoir :

Si vous avez déménagé en cours d’année, vous pouvez déclarer une nouvelle adresse dans votre espace. La liste des pièces justificatives acceptées pour attester de cette nouvelle adresse est disponible sur cette page.

Attention, un seul remboursement est possible par client ou cliente dans le cadre de cette campagne de dédommagement.

On ne peut pas demander simultanément un remboursement au titre de son domicile et un autre au titre de son lieu de travail, par exemple. « Il vous revient de choisir la branche que vous empruntez régulièrement, que ce soit au titre de votre domicile ou de votre lieu de travail / études. » Une fois la demande acceptée, il sera impossible d’en réaliser une autre.

La plateforme de remboursement est ouverte du 5 juillet au 2 août inclus.

