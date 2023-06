[Deal du Jour] Le vélo à assistance électrique Neomouv Sinapia fait actuellement partie des modèles les moins chers de Decathlon. Si ce n’est pas un modèle à choisir à plein tarif, à moins de 1 000 € pendant les soldes, il devient un vélo à l’excellent rapport qualité-prix.

C’est quoi, la promo sur ce vélo électrique de Decathlon pour les soldes ?

Le vélo de ville électrique Neomouv Sinapia, modèle gris, est normalement vendu 1 849 €. Durant les soldes d’été, il est proposé au prix de 999 €.

C’est quoi, ce vélo à assistance électrique de Decathlon ?

Ce vélo électrique commercialisé par Decathlon, du constructeur Neomouv, va à l’essentiel. Son cadre se décline en deux tailles, 26″ et 28″, mais seul le modèle 26″ est en ce moment disponible. Les 26 pouces sont stables et conviennent surtout si vous roulez en ville. Ils assurent de plus une bonne stabilité et sont à privilégier si vous recherchez la maniabilité avant tout. Un vélo 26″ est adapté pour une taille comprise entre 1,55 m et 1,75 m. Si vous faites plus d’1,80 m, le Neomouv pourra vous sembler un peu petit. Son poids de 25 Kg est dans la moyenne des VAE. Niveau confort, le rembourrage de la selle à mémoire de forme est appréciable, mais l’assise reste un peu dure.

Son design est classique pour un VAE, avec un cadre en aluminium à enjambement bas, type hollandais. La potence du guidon est réglable en hauteur et en profondeur, afin d’ajuster la position du guidon. Niveau guidon toujours, les poignées sont ergonomiques, et vous trouverez la console de contrôle LCD à côté de la poignée gauche, pour choisir facilement entre cinq niveaux d’assistance disponible. Le display, affiche les informations basiques : vitesse instantanée, vitesse moyenne, pourcentage de batterie, et l’allumage des feux.

Le petit écran LCD est parfaitement lisible // Source : Decathlon

Est-ce que ce vélo électrique de Decathlon est une bonne affaire pendant les soldes ?

C’est même une excellente affaire pour les soldes. Ce n’est certes pas le meilleur vélo électrique sur le marché, mais à moins de 1 000 €, c’est un très bon plan ! Consultez notre guide des meilleurs vélos électriques à acheter en 2023 pour vous faire une idée du Neomouv Sinapia. Il est doté d’un moteur roue arrière de 250W, la puissance est suffisante pour circuler en ville. Après un démarrage qui nécessite un bon coup de pédale, vous atteindrez aisément les 25 km/h grâce au capteur de pédalage. En dehors des niveaux d’assistances classiques disponibles, le Neomouv propose un mode Walk jusqu’à 6 km/h, pour faciliter votre déplacement lorsque vous marchez à côté du vélo. Niveau freinage, le freinage V-Brake à patins fait un bon travail, mais n’est pas aussi efficace que des freins à disques, surtout par temps de pluie. Heureusement, la conduite est idéale et la maniabilité du vélo est excellente.

Niveau autonomie, la batterie de 36 V, d’une capacité de 561 Wh, vous permet, sur le papier, de parcourir jusqu’à 100 km dans des conditions optimales d’utilisation. Dans les faits, en fonction de votre poids, de la route et des conditions météo, comptez entre 80 km et 100 km. Enfin, il s’accompagne d’un porte-bagages, de garde-boue avant et arrière, d’une béquille latéral et d’éclairages avant et arrière.

