Un concept hors du commun pour une date spéciale. À l’occasion des 75 ans de Porsche, la marque allemande a dévoilé, dans un communiqué de presse le 8 juin 2023, un nouveau concept de voiture électrique : la Mission X. Une hypercar totalement électrique et dotée de deux sièges, qui va permettre au constructeur allemand de poursuivre son immersion dans le domaine de la voiture électrique.

Le véhicule a été annoncé la veille de l’ouverture de l’exposition « 75 ans de voitures de sport Porsche » au musée Porsche, situé à Stuttgart. La Mission X est décrite comme étant un « phare technologique pour la voiture de sport du futur », par Oliver Blume, PDG de Porsche AG. « Elle rejoint ainsi les icônes des voitures de sport des décennies précédentes : comme la 959, la Carrera GT et la 918 Spyder, la Mission X donne une impulsion décisive au développement de futurs concepts de véhicules », a ajouté le patron du constructeur allemand.

A spectacular hypercar concept with a high-performance electric powertrain: #Porsche presents the Mission X concept car. More details: https://t.co/AsATrpaeNa #75YearsPorsche #DrivenByDreams pic.twitter.com/dwQpQrlyFR

Après le 100 % thermique proposé sur la Carrera GT et l’hybride rechargeable de la 918 Spyder, c’est une nouvelle évolution de Porsche dans le domaine de la voiture verte qui est désormais proposée. Une voiture verte, certes, mais tout de même très imposante dans le monde de l’électrique.

Avec des dimensions de 4,5 mètres de long, 1,20 mètre de haut et 2 mètres de large, sans oublier un empattement de 2,73 mètres, le concept de Porsche possède des caractéristiques d’une hypercar très compacte, mais à l’intérieur moderne et élégant. Au niveau des pneus, elle est dotée de roues de 20 pouces à l’avant, contre 21 à l’arrière. Ces mêmes roues bénéficient d’un soin tout particulier : avec la présence d’aéropales sur l’essieu arrière, les freins de roues de la Mission X seront mieux refroidis.

Concernant les performances de ce concept allemand, c’est là que tout s’emballe. Selon les données avancées par Porsche, le rapport puissance/poids de la Mission X frôlerait le kilogramme par cheval, ce qui donnerait une voiture de 1 000 ch (735 kilowatts) pour 1 000 kg. Soit des valeurs bien au-dessus de nombreuses hypercar comme la Bugatti Chiron ou la Lotus Evija. Les moteurs du véhicule seront, comme pour la précédente Mission R, des moteurs synchrones à aimants permanents, dont le rendement est très intéressant.

Avec de telles données de performances, il se pourrait bien que la Mission X décroche le record du tour sur le circuit de Nürburgring-Nordschleife, actuellement détenu par Tesla parmi les voitures électriques.

Au niveau de la batterie de cette hypercar, il faudra également s’attendre à quelque chose de solide : elle devrait pouvoir passer de 5 à 80 % en l’espace d’un quart d’heure. Cela est dû à une architecture électrique de 900 volts, lui permettant de charger très rapidement, quasiment deux fois plus vite que le Taycan Turbo S.

Pour l’heure, Porsche n’a pas communiqué sur une éventuelle vente en série de cette hypercar. Mais, selon la direction donnée par le communiqué de presse du constructeur allemand, il semble fort probable que la Mission X arrive sur le marché d’ici à plusieurs années. Avec un objectif : devenir la meilleure voiture sportive électrique au monde. Pour l’instant, sur le papier, cela parait bien parti.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles.



Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.