Apple vient de lancer en France les itinéraires à vélo dans Apple Plans.

Alors que tous les yeux sont encore tournés vers (ou à travers) le casque Vision Pro, Apple a discrètement mis à jour son application Plans en France le 6 juin 2023 — un an après son déploiement. La nouveauté principale était très attendue des cyclistes : Plans permet désormais de calculer des itinéraires à vélo. Jusqu’ici, l’application de cartographie d’Apple ne proposait que des trajets en voiture, à pied ou en transports en commun. Apple a fait le choix de proposer le vélo petit à petit à de nouveaux pays et la France n’a pas été parmi les premiers.

Pour calculer un itinéraire à vélo dans Plans, rien de plus simple : il suffit de choisir le vélo comme mode de transport dans l’application. Ensuite, Apple propose deux options intéressantes pour les cyclistes : éviter les collines et éviter les routes très fréquentées. La première donnée est basée sur le dénivelé, la seconde sur le trafic en temps réel. Chaque itinéraire est plutôt bien défini par l’application, qui signale la nature des voies (partagées, pistes cyclables, grands axes, etc.), la distance réelle à vélo et le dénivelé.

Le vélo sur Plans : Apple doit déjà faire mieux

Quelques itinéraires sur Plans à vélo // Source : Capture d’écran Numerama

En pratique, nos premiers essais de calcul des itinéraires à vélo dans Paris et sa proche banlieue ne sont pas très concluants. L’application semble avoir des données datées. Sur un trajet qui relie le centre de Paris à la place Croix de Chavaux à Montreuil, Plans ne suggère que des voies très encombrées. L’application ne saisit pas l’opportunité de passer par une rue vide en double sens vélo ou d’éviter les grands axes très perturbés (rue d’Avron à Paris, rue de Paris à Montreuil). Plus préoccupant : elle ne semble pas avoir pris en compte les nouveaux axes cyclables (avenue de la République, avenue Gambetta) qui facilitent grandement ce trajet, en plus de le protéger.

Un trajet qui comprend un gros dénivelé entre Montreuil et Pantin sera ajusté à la marge avec l’option « éviter les collines ». Elle aurait pu prendre le parti de faire un contournement large du Pré Saint-Gervais et des Lilas, vu que l’intention de l’utilisateur est de ne pas avoir de colline. Avec ou sans l’option activée, les résultats sont similaires : tout juste évite-t-on 10 mètres de dénivelé avec l’évitement des collines activé.

En revanche, on note que Plans prend bien en compte les voies cyclables et les chemins, comme les berges du canal de l’Ourcq où les ballades à vélo sont fréquentes et agréables. Même remarque sur des trajets en forêt, où Plans prend parfaitement en compte le chemin dédié au gravel / VTT. L’application signale aussi grâce à un panneau « vélo barré » qu’un itinéraire demande peut-être une concession : marcher à côté de son vélo ou emprunter un axe non adapté. Des informations précieuses pour prévoir une ballade.

On ne peut quespérer que cette version ne soit pas figée dans le temps : Apple a du retard sur les itinéraires vélos et ces premiers tests nous montrent qu’il reste beaucoup à faire pour considérer la modification rapide des villes.

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !