Ce n’est qu’un vague teasing, mais Elon Musk vient de confirmer que deux nouveautés sont en développement chez Tesla.

Devant les actionnaires réunis ce 16 mai pour l’assemblée générale à la Gigafactory d’Austin, Elon Musk vient d’afficher sur écran géant la silhouette d’un prochain modèle. Il ne s’agit pas à proprement parler d’une véritable annonce, mais d’un teasing pour narguer les investisseurs et les médias qui réclament toujours de connaître les prochains produits de la marque.

Ce n’est ainsi pas un, mais deux nouveaux produits Tesla qui seraient en développement au sein des équipes. Elon Musk indique qu’ils sont en cours de design et de construction (d’un prototype ?). Pour quand ? Difficile à dire, Elon Musk a juste indiqué un « bientôt », ce qui dans la bouche du patron de Tesla peut signifier quelques jours, quelques semaines, comme plusieurs mois.

Deux modèles pour faire 5 millions de ventes combinés par an

Le patron de Tesla n’en dira pas plus sur les produits. On ne sait même pas si les deux nouveautés sont deux voitures. Pour accompagner son Master Plan 3, Tesla avait mentionné que d’autres catégories de véhicules allaient compléter la gamme, dont un van et un bus. Il semblerait bien qu’il s’agisse quand même de deux voitures électriques.

Tesla tease 2 nouveautés // Source : Tesla

Il est possible d’imaginer qu’une des silhouettes corresponde au modèle alors classé dans la catégorie compacte, même si le rendu ne semble pas si compact que cela. Les deux silhouettes projetées paraissent un peu différentes selon les écrans, même si cela peut être un effet d’optique. Le Model 2/A est toujours attendu et espéré pour une annonce prochaine, Tesla ne peut pas manquer cette demande répétée du public.

Ce que l’on sait par contre, c’est qu’Elon Musk estime que ces deux modèles réunis feront à eux deux 5 millions d’unités par an. Il s’agit donc forcément de produits avec une forte demande. Il les considère déjà comme enthousiasmant pour le public.

Tesla teasing nouveauté // Source : Tesla

Il a également précisé que la conception du produit et les techniques de fabrication seront au-dessus de tout ce qui est présent dans l’industrie automobile actuelle. Très certainement encore un cran au-dessus du Cybertruck. Il s’agit probablement des premiers produits de la plateforme next-gen.

Parmi ces deux nouveautés, le Roadster n’est pas compté

À force de l’attendre, on finirait presque par oublier le Tesla Roadster nouvelle génération. Un des actionnaires a pourtant demandé à Elon Musk des nouvelles sur ce produit. Une question à laquelle le patron de Tesla a répondu : « Nous prévoyons d’achever l’ingénierie et la conception du roadster de nouvelle génération cette année. Nous espérons que la production commencera l’année prochaine. »

Il y a comme une impression de déjà-vu avec cette séquence. Pour ajouter un peu d’excitation autour du projet, Elon Musk a indiqué que le nouveau Roadster « n’était pas juste un glaçage sur le gâteau, mais la cerise sur le glaçage du gâteau ». Il ne contribuera pas à faire du volume pour atteindre les 20 millions de véhicules produits par an, il ne jouera probablement aucun rôle dans les profits de la société, mais « ça sera un truc de malade » assure-t-il.





