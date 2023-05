Honda officialise son second modèle électrique : le e:NY1. Si le constructeur japonais a repris le design d’un de ses bestsellers, le modèle n’est pas aussi enthousiasmant concernant ses performances et surtout l’efficience.

Si vous ne savez pas comment prononcer ou retenir le nom (e:NY1) du nouveau SUV de Honda, la marque a donné l’astuce : il faut l’appeler « anyone ». Pourquoi faire simple, quand on peut faire compliqué. Le nom du Honda e:NY1 n’est probablement pas le seul élément sur lequel le client risque de se casser les dents.

Le constructeur japonais vient d’officialiser, ce 12 mai, son nouveau modèle 100 % électrique, le second de sa gamme, en reprenant un design assez familier. Honda revient donc avec un modèle qui se veut plus polyvalent que sa petite citadine, mais il semble refaire la même erreur en passant à côté d’un élément important : l’efficience.

Seulement 412 km d’autonomie pour une batterie pourtant assez grande

Pour un véhicule du segment B, une autonomie légèrement supérieure à 400 km n’est pas forcément mauvaise. C’est notamment ce que promet le futur Peugeot e-2008 avec 406 km d’autonomie. C’est, par contre, moins que les 414 km annoncés pour la berline surélevée ë-C4 de Citroën, qui s’approche des dimensions de ce nouveau SUV Honda, autour de 4,39 m.

Un design sans grande originalité // Source : Honda

Si l’autonomie indiquée fait réagir, c’est parce que les modèles du groupe Stellantis promettent cette distance avec une batterie de taille bien inférieure. La batterie des deux Françaises fait 54 kWh (dont 51 kWh utile), alors que le Honda e:NY1 embarque une batterie d’une capacité 68,8 kWh.

Le constructeur japonais se retrouve sur ce segment également face à des adversaires encore plus redoutables sur la question de l’efficience : Kia Niro EV et Hyundai Kona (ancienne ou nouvelle génération). Pour un ensemble moteur/batterie assez proche, les deux modèles coréens font largement mieux.

Modèle Puissance Capacité batterie Autonomie wltp Honda e:NY1 150 kW / 204 ch 68,8 kWh 412 km Kia Niro EV 150 kW / 204 ch 64,8 kWh 460 km Hyundai Kona (ancienne génération) 150 kW / 204 ch 64 kWh 484 km

Le nouveau Kona arrivera un peu plus tard dans l’année (second semestre) avec une autonomie de 490 km et une batterie sensiblement plus grande que sur le Niro. Il n’en reste pas moins que le nouveau modèle Honda fait bien moins.

Honda e:NY1 est assez comptact avec 4,39 m // Source : Honda

Le modèle Honda ne se rattrape pas plus sur la recharge rapide. La marque promet un 10 à 80 % en 45 minutes avec un pic en courant continu à 78 kW. C’est identique à ce que proposent les deux modèles coréens.

Pour le reste, le Honda fait bien les choses

Le design est une question de goût, mais si le HR-V se vend bien, il n’y a pas de raison que ce e:NY1 ne plaise pas. La version définitive du modèle n’est pas très différente du prototype qui a été présenté l’année dernière. Bien sûr, le SUV n’a rien à voir côté design avec le coup de génie de la Honda e, que la marque aurait pu vendre beaucoup mieux, par cargos entiers même, avec une stratégie différente.

Le constructeur promet « un SUV avec une dynamique plaisante, une conduite homogène et raffinée et une polyvalence intuitive ». Tant qu’il n’aura pas été testé, on leur laissera le bénéfice du doute.

Intérieur du Honda e:NY1 // Source : Honda

La plus grande nouveauté à l’intérieur réside certainement dans l’intégration d’un grand écran d’infodivertissement vertical de 15,1 pouces. Il restera à découvrir ce que celui-ci offre comme expérience supplémentaire aux utilisateurs du véhicule. Pour le reste, l’intérieur reste particulièrement sobre et convenu.

Les tarifs seront communiqués ultérieurement. Il ne faut pas spécialement s’attendre à une bonne surprise à ce niveau-là. Il n’y a qu’à constater que la citadine Honda e est commercialisée en France plus chère qu’une Tesla Model 3 (42 100 € pour la Honda e) pour imaginer que le Honda e:NY1 sera sûrement plus cher que les modèles du groupe Stellantis ou des coréens Kia et Hyundai.

Les nouveautés électriques de tous les pays se retrouvent aussi dans notre newsletter hebdomadaire.





