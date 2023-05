Certaines voitures électriques de Stellantis n’ont toujours pas le nouvel ensemble moteur/batterie promis depuis plusieurs mois, quand d’autres en sont déjà équipés. Un tour d’horizon de ces petites subtilités dans la gamme du groupe ne semble pas superflu.

Le groupe Stellantis a opté pour la stratégie du moteur unique, ou presque. Le même moteur équipe quasiment tous les modèles électriques du groupe, à l’exception de la Fiat 500e. On retrouve ainsi, depuis plusieurs années, un ensemble moteur de 100 kW associé à une batterie de 50 kWh dans plus d’une douzaine de véhicules de Peugeot, Citroën, DS et Opel.

À partir du mois de septembre 2022, les différentes marques du groupe ont commencé à communiquer sur des mises à jour de leur gamme pour intégrer la nouvelle génération de moteur avec une nouvelle batterie. Cependant, les premiers à l’avoir annoncé ne sont pas les premiers servis, ce qui peut créer une légère confusion.

Que change le nouvel ensemble moteur/batterie pour les modèles ?

Le nouveau moteur, nommé M3, offre une puissance de 115 kW (156 ch) contre 100 kW (136 ch) maximum pour la version de première génération. Il est associé à une nouvelle batterie qui peut atteindre jusqu’à 54 kWh (pour 51 kWh utile) contre 50 kWh sur la précédente. La batterie dispose en plus d’une nouvelle chimie NMC811 qui améliore ses performances, tout en faisant baisser la présence de cobalt et de manganèse dans le mélange.

Nouveau moteur M3. // Source : Stellantis

Au-delà du gain de puissance sur certaines accélérations, le nouvel ensemble moteur/batterie s’illustre surtout par un gain d’autonomie. Il permet aux différentes marques d’indiquer au moins 400 km d’autonomie (wltp), soit entre 40 et 60 km en plus par rapport aux modèles déjà commercialisés. Il est donc un argument marketing indéniable pour les différentes marques.

Cela coince pour passer de la théorie à la pratique

Le groupe ne peut pas basculer d’un coup l’ensemble de sa production de voitures électriques vers ce nouveau moteur. Même si l’usine française de Trémery annonçait en décembre dernier une montée en cadence de sa production, pour atteindre 1 million de moteurs en 2024, il semble y avoir comme un grain de sable quelque part dans la machine. Il faut dire que la demande des véhicules électriques est supérieure aux prévisions du groupe. Le signal est positif pour Stellantis, mais il se trouve confronté à une logistique perturbée.

Production du moteur M3 en France. // Source : Stellantis

En conséquence, la Peugeot e-208, qui était le premier modèle à officialiser le nouveau moteur, n’est toujours pas commercialisé avec celui-ci. Alors que DS3 E-tense, qui a suivi de près l’annonce de Peugeot, dispose déjà des moteurs depuis le mois de janvier. Certains diront qu’il est logique de privilégier le modèle le plus haut de gamme en premier, mais c’est avant tout une question de volumes. Les ventes de e-208 sont largement supérieures à celles de DS3 : 8 247 Peugeot e-208 contre 607 DS3 sur le cumul 2023 en France. Ce qui explique probablement pourquoi DS3 et Avenger ont grillé la priorité à e-208 et Mokka électrique.

Un point sur les moteurs disponibles par marque/modèle

Il y a donc un décalage assez important entre ce qui a été dit depuis plusieurs mois et ce qui est concrètement vendu et livré aux clients.

DS3 e-tense : oui

DS3 est le premier modèle du groupe à avoir été équipé et homologué avec le nouvel ensemble moteur/batterie. Il est disponible depuis janvier 2023 pour toutes les finitions.

Jeep Avenger : oui

La nouveauté du groupe Stellantis a été lancée avec cette motorisation que l’on a eu l’occasion de tester. C’est de ce fait le second modèle à en être officiellement équipé. Les Jeep Avenger commandés seront forcément fournis avec ce moteur. Cependant, pour le moment, les premières livraisons semblent avoir pris un peu de retard en France. Y aurait-il un lien entre les deux ?

Nouveauté 2023 : Jeep Avenger. // Source : Jeep

Peugeot e-208 : bientôt ?

Annoncé en septembre 2023, le nouveau moteur n’est toujours pas proposé sur la citadine la plus vendue du groupe. En décembre, la marque prévoyait une arrivée au 1er trimestre, ce rendez-vous est déjà manqué. Il devrait cependant arriver prochainement.

Peugeot e-2008 : avec la version restylée dès cet été

Le modèle sera équipé du nouveau moteur avec le restylage, qui sera dévoilé ce 4 mai. Cette version devrait ensuite arriver durant l’été en concession (en théorie).

Peugeot e-308 / e-408 : plus tard

Les versions actuellement commercialisées n’existent qu’en version thermique ou hybride, la version électrique disposera du moteur M3. Peugeot e-308 devait arriver avant la fin du premier semestre, mais il ne serait pas surprenant que le délai soit rallongé.

Peugeot e-308 et e-308 SW à venir. // Source : Peugeot

Peugeot Rifter / Citroën Berlingo et véhicules utilitaires du groupe : beaucoup plus tard ?

Pas de communication sur cette partie de la gamme électrique de Peugeot, Citroën et Opel. Ces véhicules ne sont certainement pas prioritaires pour intégrer ce nouvel ensemble moteur/batterie. Pourtant, ce sont les véhicules qui affichent la plus faible autonomie, la nouvelle batterie ne serait donc pas superflue sur ces modèles peu aérodynamiques.

Citroën ë-C4 et ë-C4X : seulement sur la finition haut de gamme

Ces deux déclinaisons de Citroën ont acté le 2 mai l’arrivée du moteur de 115 kW dans leur gamme. À la différence d’autres constructeurs, Citroën le limite uniquement à la finition la plus haute, nommée Shine, et le propose en alternative au moteur de première génération de 100 kW. L’option moteur 115 kW fait grimper la facture de 1 000 €, sur des modèles déjà peu compétitifs : soit 44 600 € pour ë-C4 Shine et 45 300 € pour ë-C4X Shine

Citroën ë-C4 X. // Source : Citroën

Opel Mokka electric : pas encore

Annoncé en décembre 2022, le nouveau moteur n’a pas encore fait son apparition sur le configurateur de l’Opel Mokka.

Opel Corsa-e : probablement avec son restylage de fin d’année

L’Opel Corsa doit se faire une petite cure de jouvence en fin 2023, la marque profitera probablement de ce moment-là pour confirmer l’arrivée du nouvel ensemble moteur/batterie.

Un point sur les autonomies promises

La nouvelle batterie doit permettre de dépasser les 400 km d’autonomie sur l’ensemble des modèles, à l’exception des utilitaires pour les professionnels et des ludospace (Rifter/Berlingo).

Les autonomies constatées par l’homologation wltp évoluant selon les finitions et équipements des modèles, les données du tableau ci-dessous peuvent donc varier sensiblement selon les déclinaisons :

Modèle ancienne autonomie (km) nouvelle autonomie (km) Peugeot e-208 362 400 Peugeot e-2008 337 406 Citroën ë-C4 352 414 Citroën ë-C4 X 357 417 Jeep Avenger – 400 DS3 343 400 Opel corsa-e 359 n.c Opel Mokka-e 342 406

Ce nouvel ensemble moteur/batterie sera certainement conservé quelques années sur les modèles de la plateforme e-CMP actuelle. Avec la prochaine génération de modèles prévus sur les futures plateformes 100 % électriques du groupe (STLA), on devrait voir arriver d’autres motorisations et de nouvelles capacités de batteries.

Nouvelles technologies de moteur et nouveaux modèles se retrouvent aussi dans notre newsletter hebdomadaire. Abonnez-vous à Watt Else, la newsletter gratuite de Numerama, garantie 100 % sans langue de bois sur la mobilité de demain.





Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.