Mini a annoncé l’arrivée d’une nouvelle génération de Cooper Electric au sein de sa famille. Point particulier : son autonomie serait presque deux fois plus importante que sur la version actuelle.

Le constructeur automobile britannique Mini a fait ses premiers pas dans le paysage de l’automobile électrique depuis bientôt 15 ans, grâce à sa Mini E sortie en 2008.

Mais c’est avec sa Mini Cooper SE, lancée il y a quatre ans, qu’il occupe désormais le marché. La voiture électrique reprend les codes de la marque, y compris sur son comportement routier façon karting. La marque doit cependant faire face à la concurrence de nombreuses citadines électriques dotées d’une meilleure autonomie, à l’image de la Fiat 500e ou de la Peugeot e-208.

Tout pourrait changer dans les prochains mois avec la fin de la génération actuelle de véhicules électriques de Mini, et l’arrivée d’une nouvelle. C’est ce qu’a annoncé la marque, mercredi 3 mai.

Une autonomie beaucoup plus élevée

Dans un communiqué, le constructeur en dit un peu plus sur l’arrivée de la cinquième génération de Mini 3 portes. Elle sera dévoilée au public en septembre 2023, au cours du salon de l’automobile de Munich. Avec deux versions, la Mini Cooper E et la Cooper SE, le constructeur du groupe BMW souhaite montrer qu’il a corrigé son principal défaut : son autonomie. Avec une autonomie de 231 km sur cycle WLTP, la Cooper SE actuelle disposait d’un rayon d’action jugé trop faible sans rechargement.

Une meilleure autonomie pour la nouvelle Mini // Source : BMW Group

Ce sera bientôt du passé : avec des batteries beaucoup plus performantes (40,7 kWh et 54,2 kWh pour la Cooper E et Cooper SE), les véhicules nouvelle génération de Mini pourraient atteindre des autonomies entre 300 et 400 km. Des chiffres qui permettraient à la marque britannique de jouer enfin à armes égales avec la concurrence. En revanche, aucune donnée sur le temps de charge ou la puissance maximale de recharge du véhicule n’a été pour l’heure annoncée.

Au niveau de la batterie, la marque n’a pas indiqué la technologie choisie, parlant seulement de la présence d’une batterie lithium-ion à haute tension dans le plancher du véhicule « pour une tenue de route et une répartition des masses optimale, tout en augmentant la stabilité et l’agilité de la voiture », comme elle l’explique dans son communiqué.

En ce qui concerne la puissance du véhicule, elle variera entre 135 kW (183 ch) pour la Cooper E et 160 kW (217 ch) pour la Cooper SE.

Adieu les feux « Union Jack »

Très peu d’informations sont déjà connues sur la nouvelle Mini Cooper, tant sur le plan technologique que technique, mais la marque a tout de même publié quelques clichés du futur modèle. On note notamment la disparition des feux « Union Jack », spécificité de la marque britannique, au profit de feux arrière triangulaires, ainsi qu’une calandre retravaillée à l’avant, donnant un stylé épuré. L’intérieur du véhicule veut offrir de la modularité. Il pourra bien sûr accueillir 4 passagers, mais les sièges rabattables apporteront aussi une capacité de rangement plus grande lorsque cela est nécessaire.

Des lignes plus affinées visibles malgré le camouflage // Source : BMW Group

Aucune information sur le prix n’a été indiquée, mais on sait que 43 000 exemplaires de l’ancienne génération ont été vendus dans le monde en 2022, dont 5 809 à travers l’Hexagone (11ème voiture électrique la plus vendue en France).

La Mini Cooper SE nouvelle génération et la Cooper E pourraient donc attirer un nouveau public qui s’intéresse à la voiture électrique.

