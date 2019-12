Un conducteur allemand a franchi le cap du million de kilomètres parcourus en Tesla Model S. Cela en dit long sur la longévité des voitures électriques du constructeur américain.

Quelle est la durée de vie réelle d’une Tesla ? Pour répondre à cette question, un record établi par un propriétaire allemand esquisse des éléments de réponse. Dans un tweet publié le 28 novembre, Hansjörg Gemmingen annonce avoir franchi le cap du million de kilomètres parcourus avec sa Model S acquise en 2014.

Bien évidemment, la voiture a subi plusieurs changements en cinq ans : dans un entretien accordé à Spiegel, Hansjörg Gemmingen explique avoir remplacé la batterie une fois tandis que la berline premium en est actuellement à son troisième moteur. Sur ce laps de temps, il a dû dépenser 13 000 euros en frais de réparation pour des éléments hors garantie (exemple : l’écran).

Il convient de nuancer le remplacement des pièces. Si Hansjörg Gemmingen en est à sa deuxième batterie, elle a déjà emmagasiné plus de 500 000 kilomètres et affiche une capacité résiduelle de 86 %. Ce qui veut dire que Tesla s’est grandement amélioré sur ce point (la première batterie n’a tenu que 290 000 kilomètres). Un point corroboré par des propriétaires qui s’amusent à estimer la dégradation de la batterie en compilant un maximum de données.

Du côté du moteur, les changements ont d’abord été liés aux problèmes de fiabilité rencontrés par Tesla à l’époque. L’unité actuelle n’a pas bougé depuis la marque des 320 000 kilomètres, ce qui prouve son immense longévité. À noter que Hansjörg Gemmingen, qui roule beaucoup, est un conducteur très soigneux (sur autoroute, il se limite à une vitesse entre 110 et 120 km/h). En prime, il ne brusque pas la batterie en évitant de multiplier les charges complètes et les phases où il accélère/décélère pour récupérer de l’énergie (beaucoup trop de chaleur créée entraînant la dégradation des cellules).

Il vise maintenant le million de miles (1,6 million de kilomètres), puis les deux millions de kilomètres. « Je veux prouver au monde qu’on peut rouler beaucoup de kilomètres chaque jour avec une voiture électrique. Je veux répondre aux critiques », explique l’intéressé.

Model 3 drive unit & body is designed like a commercial truck for a million mile life. Current battery modules should last 300k to 500k miles (1500 cycles). Replacing modules (not pack) will only cost $5k to $7k.

— Elon Musk (@elonmusk) April 13, 2019