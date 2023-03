Île-de-France Mobilités organise 2 campagnes de remboursement pour les abonnés Navigo. Pouvez-vous obtenir un remboursement ? Quelles sont les démarches pour y avoir accès ? Voici tout ce qu’il faut savoir.

Vous possédez un passe Navigo ? Alors, vous êtes peut-être éligibles à une campagne de remboursement qui commence ce mardi 14 mars 2023. Île-de-France Mobilités dédommage les abonnés Navigo, pour deux motifs différents. Comment savoir si vous y avez droit ? Comment faire pour demander le remboursement ? Et jusqu’à quand ? Voici tout ce qu’il faut savoir.

Quelles sont ces 2 campagnes de remboursement Navigo ?

Le dédommagement concerne deux motifs, et se fait donc sur deux campagnes de remboursement différentes.

Une concerne la ponctualité des RER B et D pendant l’année 2022 ,

, Une autre concerne la qualité de service des bus et métros entre septembre et décembre 2022 (en lien avec la pénurie de conducteurs).

Île-de-France Mobilités, principal organisme de financement des transports franciliens, a passé des contrats avec SNCF Transilien et la RATP pour exploiter et maintenir les différentes lignes. Dans ce cadre, Île-de-France Mobilités a mis en place des objectifs de ponctualité. « Si ces derniers ne sont pas respectés, des pénalités financières sont enjointes aux opérateurs », indique Île-de-France Mobilités. Les voyageurs, premiers affectés par ces délais, bénéficient dès lors de remboursements.

Si un axe a connu moins de 80 % de ponctualité pendant au moins 3 mois, il s’agit d’un retard éligible à un remboursement, explique Île-de-France Mobilités. Un axe étant défini comme « une portion de ligne spécifique qui relie une ou plusieurs agglomérations ».

Quelle somme puis-je me faire rembourser sur mon passe Navigo ?

Le montant du remboursement varie selon la campagne à laquelle vous participez.

Pour la campagne sur la qualité de service, vous pouvez obtenir un demi-mois d’abonnement, soit un remboursement de 37,60 € .

. Pour la campagne concernant les délais des RER B et D, vous pouvez obtenir un demi-mois d’abonnement remboursé, soit 37,60 €, ou un mois entier, soit 75,20 €.

Ai-je le droit au remboursement de mon passe Navigo ?

Pour demander le remboursement de votre passe, vous devez avoir souscrit à l’un de ces forfaits :

Navigo annuel ou mois,

Navigo senior,

image R étudiant ou scolaire,

Navigo solidarité mois 75 % et 50 %.

La suite varie selon les campagnes de remboursement.

Campagne qualité de service (septembre – décembre 2022)

Pour obtenir un remboursement dans le cadre de cette campagne, vous devez avoir acheté au moins 3 mois de forfait entre septembre et décembre 2022.

Campagne de ponctualité (RER B et D)

Pour obtenir un remboursement dans le contexte de cette campagne, vous devez avoir acheté plusieurs mois de forfait Navigo, pendant les mois où votre axe a eu un taux de ponctualité inférieur à 80 %.

Si vous avez acheté au moins 3 mois, vous pouvez être remboursé à hauteur d’un demi-mois de forfait Navigo.

Si vous avez acheté au moins 6 mois, vous pouvez être remboursé à hauteur d’un mois de forfait Navigo.

Le tableau suivant résume les axes éligibles et les niveaux de remboursement.

Ligne Axe Forfait acheté* Remboursement RER B Aulnay-sous-Bois / Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV + de 6 mois jusqu’à 1 mois RER B Aulnay / Mitry-Claye + de 6 mois jusqu’à 1 mois RER B Parc de Sceaux / Saint-Rémy-lès-Chevreuse 6 mois jusqu’à 1 mois RER B Bourg-la-Reine / Robinson 3 mois jusqu’à un demi-mois RER D Goussainville / Creil 3 mois jusqu’à un demi-mois * Le forfait acheté doit être éligible pendant les mois inférieurs à 80 % de ponctualité.

Où faire ma demande de remboursement de passe Navigo ?

Une plateforme est ouverte à compter du 14 mars 2023. Vous pouvez y accéder en suivant ce lien, qui rassemble les 2 campagnes de remboursement.

Vous pouvez aussi vous rendre directement sur la page de la campagne qualité de service.

Pour la campagne liée à la ponctualité de service, il y a plusieurs pages, en fonction de votre axe de transport habituel :

Ces pages précisent pendant quels mois de l’année 2022 la ponctualité a été inférieure à 80 %, pour chaque axe, ce qui vous aidera à déterminer si vous êtes concerné.

Méfiez-vous des sites et mails frauduleux, promettant des délais plus rapides pour obtenir les sommes auxquelles vous avez droit. On vous demande de remplir votre nom, votre prénom, votre adresse mail ou encore vos coordonnées bancaires… Or, ce sont certainement des phishings : ne cliquez pas sur les liens de ces mails douteux et préférez utiliser les liens officiels uniquement.

Vous pouvez suivre vos demandes de remboursement sur cette page (une fois connecté à votre compte Île-de-France Mobilités Connect).

Que dois-je fournir pour me faire rembourser ?

Pour demander un remboursement, vous devez vous connecter à votre compte Île-de-France Mobilités Connect ou en créer un.

Vous devez fournir un justificatif de paiement ou le numéro de votre passe Navigo annuel.

En déposant votre demande, vous pouvez choisir de renseigner l’adresse de votre domicile, ou celle de votre lieu de travail (dans ce second cas, il faut fournir un justificatif employeur ou un certificat d’études).

Puis-je demander plusieurs remboursements ?

Il est possible de cumuler les remboursements, à certaines conditions. Un seul remboursement est admis dans le cadre de la campagne sur la ponctualité (RER B et D). Toutefois, il est possible de cumuler le remboursement de cette campagne avec celui lié à la qualité de service des transports en commun (septembre-décembre 2022).

Jusqu’à quand puis-je me faire rembourser mon passe Navigo ?

La plateforme permettant de demander un remboursement est accessible pendant un mois, du 14 mars au 14 avril 2023.

