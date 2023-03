Une campagne de phishing autour du pass Navigo sévit depuis plus d’un mois. Attention à ne pas tomber dans le panneau au moment où IDF Mobilités propose un remboursement du pass.

La campagne de remboursement Navigo est lancée ce 14 mars, celle des arnaques est toujours en cours. Des faux mails de la RATP peuvent débarquer dans votre boite de réception, vous demandant de vous connecter pour mettre à jour vos informations de paiement. Des utilisateurs du métro ont prévenu le gestionnaire des transports d’Ile-de-France que ces messages frauduleux revenaient le jour où l’on pouvait demander un remboursement.

IDF Mobilités rappelle aux usagers que ces mails frauduleux se multiplient depuis le début du mois du février. L’administration donne deux consignes sur une page d’avertissement :

Ne jamais cliquer sur les liens présents dans un mail suspect vous demandant de l’argent ou vos informations personnelles

Toujours se connecter sur son compte via le site officiel ou l’application, jamais à partir d’un email

Contactez directement le centre de relation client

Un autre exemple d’arnaque par mail. // Source : niouinino

Ces arnaques sont assez courantes. Les malfaiteurs copient l’esthétique des plateformes du service public pour demander une connexion au compte des usagers. Ils récupèrent ensuite des identifiants qu’ils revendent ou tentent d’utiliser directement sur d’autres comptes, tels que les sites d’achats.

Concernant le Pass Navigo, en cas d’impayé, vous recevrez un mail vous demandant de contacter le Centre de relation client. Vous pourrez aussi recevoir un SMS, mais là encore, on vous demande d’appeler les services responsables : « veuillez nous contacter au 09 69 39 22 22 (appel non surtaxé) », pour un abonnement imagine R : « veuillez nous contacter au 09 69 39 55 55 (appel non surtaxé) ».

De plus, en cas d’impayés et si vous avez reçu un mail ou un SMS, vous recevrez une notification sur votre espace personnel.

Ce conseil fonctionne d’ailleurs pour tous les types de phishing, vérifiez d’abord votre compte avant de cliquer sur un mail.

