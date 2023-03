Résolus à échapper aux embouteillages et à la cohue du métro, vous vous sentez fin prêts à vous déplacer en vélo électrique ? Maintenant, il reste à savoir comment financer un tel investissement, car un vélo à assistance électrique coûte cher. Aides, location longue durée, crédit : on vous guide sur les différentes solutions possibles.

Il suffit de sillonner les rues de Paris pour s’apercevoir combien les vélos à assistance électrique (VAE) ont conquis les Franciliens. Si dans le reste de la France la voiture reste globalement reine, les VAE sont devenus des incontournables pour (re)découvrir sa région sans avoir à mettre son corps à rude épreuve. Pour autant, passer au vélo électrique a un coût : à partir de 1 500 euros environ pour un bon biclou. C’est un budget.

Il existe des solutions pour s’en offrir un sans casser son Plan d’Épargne Logement. Avant tout, il est essentiel de vérifier toutes les aides auxquelles vous pouvez prétendre, afin de faire baisser la facture. Si finalement, le coût à engager vous semble trop élevé, certains établissements proposent des VAE en location longue durée. Sinon, vous pouvez financer cet achat en partie à crédit pour échelonner le règlement. Certains organismes comme FLOA proposent des calculettes pour vous aider à bien calibrer votre prêt.

Le crédit pour accéder à un meilleur vélo électrique

Un bon vélo se garde de nombreuses années. Il est donc essentiel de bien le choisir et d’opter pour celui qui vous convient plutôt que de porter votre décision uniquement sur le prix. Mais, consacrer un mois de salaire pour acheter un vélo électrique n’est pas à la portée de tous. Et, même si vous avez pris soin de remplir votre Livret A, vous n’avez pas nécessairement envie d’y toucher.

Échelonner le paiement est la meilleure alternative possible. Mais, lorsque le revendeur ne propose pas de règlement en plusieurs fois, ou bien que les mensualités sont trop élevées, un crédit sur 6 mois ou plus peut s’avérer pratique.

Une simulation de crédit pour un montant de 1 500 euros. // Source : Floa Bank

Afin de vous aider à bien calibrer votre prêt, certains organismes comme FLOA proposent sur leur site internet une calculette crédit. En saisissant la somme à emprunter et la durée du prêt, l’outil calcule le montant des mensualités et vous indique tous les coûts attenants au crédit (TAEG*, taux débiteur, assurance). Ces derniers doivent être regardés avec attention, car ils peuvent relativement être élevés quand ils concernent les crédits à la consommation.

Si ces indicateurs vous conviennent malgré tout, vous pouvez alors initier la demande. L’accord ou le refus sont généralement communiqués rapidement. Pour autant, lorsque vous avez signé votre contrat de prêt, vous devez ensuite compter 14 jours avant d’obtenir les fonds sollicités, ce délai de rétractation étant irréductible.

La location : moins engageante que l’achat

Le printemps arrive et vous rêvez déjà de vous rendre au travail à vélo sous un beau soleil. Pour autant, vous hésitez à vous offrir un VAE, conscient que les jours de pluie et de canicule, vous risquez de regretter un tel investissement.

Quoi de mieux que la location de vélo électrique longue durée pour tester votre véritable attrait pour ce moyen de transport ? En optant pour une telle option, vous ne prenez aucun risque. Si vous constatez que rouler à vélo n’est pas fait pour vous, vous pouvez décider à tout moment de résilier votre abonnement.

Rouler à vélo l’été c’est agréable, mais quid de l’hiver ? // Source : KBO Bike via Unsplash

En plus, les contrats de location intègrent la réparation et la maintenance du vélo. Vous savez donc à l’avance et avec précision combien vous coûtera réellement votre matériel. Certains prestataires incluent en prime une assurance contre le vol et la casse, ainsi que des services premium comme la livraison du vélo à votre domicile et la réparation express.

En fonction du VAE que vous choisissez, ainsi que les services associés, le prix de l’abonnement peut varier de 40 à plus de 100 euros par mois. Le coût annuel peut donc atteindre 1 200 euros, soit le prix d’un modèle neuf de milieu de gamme. Et, si vous prévoyez de le conserver pendant deux ans ou plus, s’offrir un VAE haut de gamme neuf est alors plus économique que de le louer.

C’est sans compter le fait que la plupart des prestataires sont basés en Île-de-France et se font rares dans le reste de la France. La location longue durée est donc idéale essentiellement pour les Franciliens qui souhaitent se déplacer à vélo durant les beaux jours, et reprendre le métro pendant l’hiver.

Des aides pour alléger la facture

Avant de porter votre choix sur un modèle précis de vélo à assistance électrique, une dernière donnée est à considérer : les aides publiques. Jusqu’au 31 décembre 2023, les foyers les plus modestes peuvent obtenir jusqu’à 400 euros de « Bonus vélo ». Son montant dépend de votre revenu fiscal de référence par part.

La région Île-de-France subventionne l’achat d’un VAE à hauteur de 50% (aide plafonnée à 500 €). // Source : François Xavier Chamoulaud via Unsplash

Si ce dernier est inférieur à 6 358 euros, ou bien si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez alors recevoir 400 euros d’aides de l’État. Ce montant est réduit à 300 euros si vos revenus fiscaux sont compris entre 6 358 et 14 089 euros et nul au-delà.

En complément, certaines collectivités locales ont mis en place leurs propres dispositifs pour accompagner l’achat d’un VAE, et ne les limitent pas systématiquement à des conditions de revenus.

Enfin, si vous achetez un vélo électrique pour remplacer une voiture prévue pour la casse, vous pouvez prétendre à la prime à la conversion. Celle-ci peut atteindre 40% du prix de votre VAE dans la limite de 3 000 euros.

Toutes ces aides sont cumulables, mais ne sont versées qu’après transmission des justificatifs d’achat. Ainsi, même si ces subventions sont à prendre en compte dans votre budget global, il faudra tout de même prévoir d’avancer la totalité des fonds pour acquérir votre futur vélo électrique, sauf si vous sollicitez un crédit.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vous devez vérifier vos capacités de remboursement avant de souscrire à un prêt.

* Taux Annuel Effectif Global

