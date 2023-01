[Deal du Jour] La marque anglaise Pure Electric, connu pour l’excellent rapport qualité prix de ses vélos électriques, propose l’un de ses modèles en promotion. Le Flux One profite en ce moment d’une réduction de 250 € et voit son prix passer en dessous de 950 €.

C’est quoi, la promotion sur ce vélo électrique de Pure Electric ?

Le Flux One de Pure Electric est vendu sur le site officiel de la marque avec une réduction de 250 €. Il voit ainsi son prix passer de 1 199 € à 949 €.

C’est quoi, ce vélo électrique Flux One ?

Ce vélo électrique de la marque anglaise Pure Electric va à l’essentiel. Son cadre de taille unique est adapté à des utilisateurs entre 1,70 m à 1,85 m, ce qui équivaut à des tailles de vélo M et L. Design et ergonomie sont, on ne peut plus basiques, avec des courbes classiques et un guidon droit. Le rembourrage de la selle est bienvenu, car le Flux One est malheureusement dépourvu de suspensions. À vous d’être attentif dans les grandes villes afin d’éviter les rues pavées ou les nids de poule. Vous devrez régulièrement adapter votre conduite pour ne pas encaisser de vibrations dans tout le corps.

Le poids du vélo est de 17,5 kg, soit peu, pour un modèle électrique. Doté d’un moteur affichant 250W, la puissance est au rendez-vous et cela se ressent dès le premier coup de pédale. Après un démarrage qui nécessitera une bonne impulsion de votre part, vous atteindrez aisément les 25 km/h. Trois niveaux d’assistance (15 km/h, 20 km/h, 25 km/h) sont disponibles. Un ordinateur de bord vous permet de consulter le niveau de charge ainsi que les kilomètres parcourus.

Le Flux One d’Electric Pure // Source : Pure Electric

La baisse de 250 € sur le Flux One est-elle une bonne affaire ?

Le Flux One est déjà un vélo avec un excellent rapport qualité-prix, même sans cette promotion. C’est d’ailleurs pour ça qu’il figure dans la liste de notre guide des meilleurs VAE à acheter en 2023. En passant sous les 950 €, c’est une excellente affaire. L’autonomie de ce vélo électrique est peut-être son seul point faible. Il dispose d’une petite batterie de 252W, pour 20 à 30 km de trajet, en utilisant les modes d’assistances les plus élevés. Point positif : la batterie est petite et facile à enlever. Elle se recharge en 5 h environ.

Enfin, niveau conduite, le Flux One est un vélo électrique agréable à manier. Il est en effet plutôt rassurant à conduire et très facilement manœuvrable. Côté options, il est toutefois assez avare et propose le strict minimum. Vous devrez passer à la caisse pour vous procurer les indispensables éclairages avant et arrière. Garde-boues, porte-bagages, ou encore béquille sont aussi en option.

Pour aller plus loin avec ce vélo électrique

