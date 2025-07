Lecture Zen Résumer l'article

Avec 97 0000 échanges de batterie sur des véhicules chaque jour, Nio peut se féliciter d’avoir atteint les 80 millions de battery swap en tout. Une technologie en plein essor en Chine qu’on a du mal à voir débarquer en Europe à court terme.

Le 19 juillet 2025, le constructeur chinois Nio a annoncé avoir dépassé les 80 millions de batteries échangées à travers son réseau de stations, avec près de 97 000 échanges quotidiens en juillet d’après CnevPost. Pour se rendre bien compte, cela fait à peu près un échange toutes les 0,88 seconde sur le réseau Nio — ce qui n’est pas toujours sans causer de problème.

Méconnu en Europe, où il n’est pas encore lancé à grande échelle, le battery swap est une méthode de charge des voitures électriques plutôt radicale. Elle consiste à remplacer une batterie vide par une autre entièrement chargée en moins de 4 à 5 minutes, sans que l’utilisateur ait à quitter son véhicule. L’opération se déroule généralement de façon automatique : la voiture roule dans la station, le remplacement est effectué mécaniquement, et le conducteur repart immédiatement. C’est ce que nous avons pu découvrir dans cette vidéo de nos confrères de Frandroid, qui ont eu une démo de la technologie en Chine.

On comprend tout l’intérêt du battery swap pour enlever les temps de recharge, mais, évidemment, cette méthode demande une infrastructure énorme pour être efficace.

Nio, le « Tesla chinois » quand il s’agit de réseau

Depuis la première station inaugurée à Shenzhen en mai 2018, Nio a installé 3 405 stations en Chine, dont 1 000 sur les axes autoroutiers. Ce réseau a distribué plus de 4,2 milliards de kWh. Les usagers y gagnent en moyenne 109 heures par utilisateur, avec un total de 6 703 heures économisées pour toute la flotte de véhicules compatibles, si on la comparait à une recharge de 0 à 100 classique sur une station de charge.

Les stations de charge européennes de Nio, les points bleus foncés étant le Battery Swap // Source : Capture d’écran Numerama

En Europe, Nio a ouvert sa première station en janvier 2022 et, à ce jour, 60 stations opèrent dans cinq pays (Norvège, Allemagne, Suède, Pays-Bas, Danemark). Autant dire qu’il n’est pas encore possible de compter dessus pour un road trip, même si le potentiel est là. D’ailleurs, l’expansion a marqué une pause, avec seulement neuf nouvelles stations en neuf mois notamment en raison du coût élevé et du manque d’interopérabilité (non, vous ne pourrez ni recharger votre Tesla Model Y, ni votre Renault 5, dans une station de battery swap Nio. Cela dit, un travail de normalisation est en cours, Nio contribuant à l’établissement d’une norme allemande, mais le défi reste considérable dans nos contrées.

En clair, Nio confirme la viabilité de son modèle en Chine, avec 80 millions de swaps et une forte adoption, mais la généralisation à l’étranger exige capitaux importants, coopération intersectorielle et adoption de normes communes. Si le principe de moins de 5 minutes par échange séduit, son impact global dépendra de l’ampleur de l’infrastructure et de l’engagement des constructeurs.

Autant de défis qui nous font nous dire qu’il se passera quelques années avant qu’on sorte de notre réseau de charge traditionnel.

