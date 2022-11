Sur la dernière livrée des résultats du crash-test Euro NCAP, les 7 voitures électriques ont obtenu la note maximale de 5 étoiles. Tesla, Nio, Hyundai, Smart, Toyota, Subaru et Nissan s’illustrent par de très bonnes notes sur la sécurité de leur nouveauté électrique.

Euro NCAP vient de publier le 16 novembre les notes reçues après l’épreuve du crash-test de 16 nouveaux modèles. Parmi ces véhicules, on ne compte pas moins de 7 voitures 100 % électrique, qui ont toutes obtenu 5 étoiles. Quand on regarde de plus près les différentes notes, on peut observer qu’elles obtiennent toutes des scores assez élevés en combinant toutes les catégories. Un modèle se démarque des autres en affichant le meilleur résultat de l’année : c’est la Tesla Model S.

La Tesla Model S dépasse la Model Y sur plusieurs critères

Début septembre 2022, Le Model Y de Tesla devenait la nouvelle référence à battre. Le SUV de Tesla a obtenu le meilleur score jamais attribué par Euro NCAP et on se demandait alors qui arriverait à égaler ou battre ce score.

Tesla Model S lors des crash-tests Euro NCAP // Source : Euro NCAP

C’est finalement la Tesla Model S qui, sur l’ensemble des 4 critères, fait encore mieux que le Model Y. Même si la grande berline Model S fait un peu moins bien sur la protection des adultes, elle fait mieux sur la protection des enfants et des usagers vulnérables de la route.

Modèle Tesla Model Y Tesla Model S (2022) Protection des adultes 97 % 94 % Protection des enfants 87 % 91 % Protection des piétons 82 % 85 % Aide à la sécurité 98 % 98 % Total cumulé des points 364 368

À ce jour, le classement des résultats des crash-tests Euro NCAP est donc dominé par les deux Tesla, la troisième place est actuellement occupée par la Mercedes EQE avec un total de 350 points.

6 autres modèles électriques dans un mouchoir de poche

Si l’on n’est pas forcément très surpris par le très bon résultat de la Tesla Model S à plus de 100 000 €, les autres modèles testés sur cette session du mois de novembre ont obtenu des scores particulièrement élevés également.

Alors qu’au mois de septembre, on était surpris du positionnement de la chinoise Ora Funky Cat avec 342 points, qui arrivait en deuxième place derrière le Model Y pour les tests réalisés en 2022. Cette série du mois de novembre n’a que des notes égales ou supérieures à cette Ora Funky Cat :

Nissan Ariya : 342

Smart #1 : 344

Toyota bZ4X et Subaru Solterra : 345

Nio ET7 : 346

Hyundai Ioniq 6 : 349

Tableau des scores euro ncap du mois de novembre 2022

Il n’y a pas grand-chose qui les sépare, même si les points sont répartis différemment selon les constructeurs. Certains modèles s’illustrent surtout sur les aides à la conduite comme Nissan Ariya, Nio ET7 ou les jumelles Toyota bZ4X et Subaru Solterra qui dépassent alors les 90 %.

À l’opposé, c’est le point sur lequel la berline Hyundai Ioniq 6 se fait un peu distancée, alors qu’elle offre un excellent score de 97 % sur la protection des adultes, ce qui lui permet d’égaler le Model Y et de dépasser la Mercedes EQS sur cet élément.

Récapitulatif du classement des modèles soumis en 2022

Modèle Cumul des points des crash-tests Tesla Model S 368 Tesla Model Y 364 Mercedes EQE 350 Hyundai Ioniq 6 349 Nio ET7 346 Toyota bZ4X 345 Subaru Solterra 345 Smart #1 344 Ora Funky Cat 342 Nissan Ariya 342 Volvo C40 recharge 340 Cupra Born 335 Kia Niro (pack sécurité) 330 Kia EV6 327 Genesis GV60 327 BYD Atto3 323 Renault Mégane e-tech 317 Kia Niro (sans pack sécurité) 310 BMW i4 309 Mobilize Limo 295

Le seul modèle testé en 2022 à n’obtenir que 4 étoiles est la Mobilize Limo, un modèle électrique dédié aux taxis et VTC. On rappelle également que le pire score est toujours détenu par la Dacia Spring, un autre modèle du groupe Renault, avec son unique étoile.

On attend cependant avec impatience les scores de certains modèles. Parmi ceux-là, la MG4 se fait attendre, on se doute qu’elle aura 4 étoiles, mais atteindra-t-elle le club des 5 étoiles ? Rien n’est moins sûr, mais si c’était le cas, cela serait un sacré pied de nez à ses concurrents.