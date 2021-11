Une Model S Plaid, voiture la plus puissante du catalogue Tesla, a avalé le quart de mile (400 mètres, soit l’exercice du dragster) en 8,994 secondes. Aucun autre véhicule de la marque n'y est parvenu auparavant.

Aux yeux de Tesla, la Model S Plaid — présentée en début d’année — est la voiture de production la plus rapide du monde. Ce n’est pas tout à fait vrai : des tests d’accélération ont prouvé qu’elle doit s’incliner devant la Rimac Nevera (hypercar 100 % électrique de niche qui coûte beaucoup plus cher). Cette défaite qui se joue à des dixièmes de seconde n’empêche pas certains passionnés de pousser la Model S Plaid dans ses retranchements.

Comme l’indique Electrek dans un article publié le 26 novembre, le couple George et Christine Dodworth est parvenu à battre un record d’accélération à bord d’une Model S Plaid. Sur l’exercice du dragster (quart de mile, soit 400 mètres, départ arrêté), la berline est descendue sous la barre des 9 secondes (8,994). Selon Tesla, la Model S Plaid le réalise en 9,23 secondes.

Une Model S Plaid légèrement modifiée

À quel point la Model S Plaid a-t-elle été modifiée par le couple Dodworth afin d’améliorer son accélération ? Visiblement, peu de retouches ont été effectuées. Ainsi, il n’y a eu aucun changement sur le groupe propulseur (articulé autour de trois moteurs) ou sur la structure aérodynamique de la voiture (aucun aileron ajouté). George et Christine Dodworth se sont simplement permis de retirer le siège passager — pour gagner quelques grammes sur la balance — et de chausser la Model S Plaid de pneus davantage orientés sur la performance.

Ce record — première voiture Tesla sous la barre des 9 secondes sur l’exercice du dragster — prouve qu’il faut jouer sur des petits détails pour gratter quelques dixièmes. « Nous étions prêts à faire notre tentative depuis des mois, mais entre la météo et le travail, ce n’était pas possible. Elon, on a ton attention ? », se félicite George Dodworth, qui a vu sa femme partir comme une fusée sur le Maryland International Raceway.

On rappelle que Tesla voit la Model S Plaid comme un véritable bolide, au point de se lancer dans la commercialisation de kits axés sur la performance (exemple : ce pack avec des freins en céramique plus efficaces, à 20 000 $).

