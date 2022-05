Parmi les prochains modèles à rejoindre la gamme ID. de Volkswagen, on pourrait avoir les concept ID. Vizzion et ID. Space Vizzion. Cette berline et ce break pourraient intégrer la gamme sous les noms d’ID.7 et ID.7 Tourer.

Le groupe Volkswagen a déposé une demande de brevet pour le nom « ID.7 Tourer » et c’est assez pour mettre la puce à l’oreille de certains médias spécialisés dans l’automobile. Selon Auto Motor Und Sport, l’appellation a été déposée le 17 mai 2022, même si rien ne garantit à l’heure actuelle que ce nom soit utilisé par le constructeur. Dans la logique des appellations de la gamme, la future berline et le futur break pourraient parfaitement correspondre à ID.7 et ID.7 Tourer.

Volkswagen a déjà enregistré des brevets pour toute la plage des noms d’identification allant de ID.1 à ID.9. On connait déjà dans cette liste : ID. 3 le modèle compact, ID. 4 pour le SUV, ID. 5 pour le SUV Coupé. ID.6 a été annoncé comme un modèle de SUV dédié au marché chinois. Reste ID. Buzz, qui ne suit pas les appellations chiffrées de la gamme électrique de Volkswagen. On sait également que ID.1 devrait être un petit modèle urbain, et ID.2 probablement un petit crossover urbain.

ID.7 : l’équivalent de la Passat en berline et break ?

Pour le moment, une grande partie des concepts présentés par Volkswagen se sont concrétisés par des modèles ajoutés progressivement à la gamme, à l’exception du VW ID. Buggy.

Le prochain modèle qui devrait voir le jour repose sur le concept VW ID. Vizzion. Il s’agit d’une berline électrique avec un grand empattement pour offrir un espace à bord vraiment très appréciable. Ce modèle pourrait être l’équivalent de la Passat, mais en électrique. Selon les premières indications, elle devait s’appeler ID. 6, mais comme une version chinoise porte désormais ce nom, la berline pourrait donc apparaître en tant qu’ID. 7.

Volkswagen I.D. Vizzion // Source : Volkswagen

Cela expliquerait alors pourquoi la marque vient de protéger le nom d’ID. 7 Tourer, pour compléter la berline avec sa déclinaison break. Ce break reposerait lui sur la base du concept assez réussi ID. Space Vizzion. Et on se réjouit de voir de nouveau des carrosseries autres que des SUV, et déclinaisons de SUV, au programme des constructeurs. D’autant plus qu’on ne le répètera jamais assez, le SUV électrique fait partie des aberrations marketing pour les véhicules électriques.

Volkswagen ID. Space Vizzion // Source : Volkswagen

Toujours sur la plateforme MEB

Il faudra encore patienter pour obtenir des informations fiabilisées sur ces prochains modèles prévus pour 2023 et 2024. La plateforme sera toujours identique aux autres véhicules électriques de la marque. Il s’agit de la plateforme MEB.

On peut donc imaginer qu’à minima ces modèles ID. 7 seront équipés avec la batterie 77 kWh et du moteur de 204 ch. Le concept ID. Vizzion, la version berline, était présentée sur les salons avec une batterie de 111 kWh, pour s’approcher des 700 km d’autonomie. On espère juste que Volkswagen fera enfin évoluer ses intérieurs vers quelque chose de plus qualitatif avec cette nouvelle référence.