WhatsApp cessera la prise en charge d’iOS 10 et 11 en octobre 2022. Les propriétaires d’iPhone ont quelques cartes en main pour passer ce cap.

C’est une échéance que l’on connait depuis la fin mai 2022 : dans les mois à venir, WhatsApp abandonnera certaines très vieilles versions du système d’exploitation iOS. Ce sont les branches iOS 10 et iOS 11 qui vont passer à la trappe. Sorties respectivement en 2016 et 2017, ces versions ne bénéficient plus d’aucune mise à jour depuis 2019.

Plusieurs smartphones commercialisés par Apple sont exposés à cette fin du support de WhatsApp, qui surviendra le 24 octobre. Selon la version iOS 10 ou 11, ce sont les modèles suivants qui sont en première ligne : l’iPhone 5, 5C, 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE (1ère génération), 7, 7 Plus, 8, 8 Plus et X. Cela étant, les propriétaires de ces appareils ne sont pas sans ressource.

Pour aller plus loin 5 astuces méconnues sur WhatsApp pour vous simplifier la vie

Mettez à jour iOS sur l’iPhone

Première recommandation évidente : assurez-vous de mettre à jour iOS pour passer à une branche supérieure. En dehors de l’iPhone 5 et de l’iPhone 5C, tous les autres modèles sont censés accéder au minimum à iOS 12, lancé en 2018 — et, dans les faits, la majorité des produits mentionnés précédemment peuvent même récupérer iOS 15, qui est l’évolution la plus récente à date.

Dans les faits, l’écosystème d’iOS s’avère globalement à jour. Dans le cas de l’iPhone, 82 % des appareils utilisent iOS 15 (89 % dans le cas des mobiles de moins de quatre ans). Seuls 4 % utilisent une version inférieure ou égale à iOS 13. Les propriétaires maintiennent donc plutôt bien à jour leur terminal — il faut dire qu’Apple fournit un suivi sur la durée.

L’iPhone 5C. Un téléphone qui n’est plus guère utilisé de nos jours. // Source : CCO/Wikimedia

Mobilisez WhatsApp Web et WhatsApp Desktop

Peut-être est-ce quelque chose dont vous ignoriez l’existence : WhatsApp n’existe pas seulement sous la forme d’une application mobile. La plateforme se décline aussi en service web et en logiciel de bureau. Pratique pour discuter avec vos proches en utilisant un clavier de PC, ce qui est idéal quand on n’est pas le plus véloce du monde avec un clavier virtuel tactile.

WhatsApp Web et WhatsApp Desktop requièrent au préalable un appairage avec votre profil, via le scan d’un code QR. Mais une fois la connexion faite, WhatsApp est utilisable sur plus de 4 appareils connectés simultanément, sans devoir connecter le téléphone à Internet. Chaque appareil se connectera à WhatsApp de manière indépendante .

Attention, toutefois : la perte de l’appairage après le 24 octobre 2022 pourrait rendre caduque cette solution pour un iPhone resté avec iOS 10 ou iOS 11. C’est une solution imparfaite, car cela suggère que vous ne pourrez plus utiliser WhatsApp en déplacement, dans le métro ou en vacances, mais uniquement depuis les appareils reliés — en clair, chez vous.

Changez d’iPhone

C’est la solution évidemment la plus coûteuse, mais qui ne concerne vraiment que les personnes ayant un iPhone 5 et 5C — les autres devraient pouvoir migrer au moins sur iOS 12 et régler, pour un temps, ce problème. Si vous achetez un nouvel iPhone, vous vous accorderez un répit de plusieurs années avant que ce scénario ne se répète.

Il n’y a aucune nécessité à acheter l’iPhone le plus haut de gamme du catalogue, à plus de 1 200 euros. Il existe des modèles plus accessibles, comme le montre notre guide des meilleurs iPhone à acheter. Un iPhone 13 mini peut s’obtenir aux alentours de 750 euros. Un iPhone SE (2022) ou un iPhone 11 peut se trouver sous les 500, voire les 400 euros.

Cela reste évidemment une somme non négligeable, surtout pour les bourses les moins loties. Si vous avez encore un iPhone 5 ou 5C, le changement peut toutefois se justifier tant le produit s’est amélioré en l’espace de sept à neuf ans. La fin du support de WhatsApp n’est peut-être pas une raison suffisante en soi, mais ce peut être l’élément déclencheur.

L’iPhone 13 Pro, le plus haut de gamme chez Apple aujourd’hui. // Source : Louise Audry pour Numerama

Faites une sauvegarde des discussions WhatsApp

Ce n’est évidemment pas une recommandation qui réglera en tant que tel le souci engendré par l’arrêt du support d’iOS 10 et 11, mais c’est un conseil qui sera fort utile d’appliquer au cas où — notamment en cas de changement d’iPhone. Faites des sauvegardes ! WhatsApp a une procédure qui permet de sauvegarder les données dans le cloud avec du chiffrement de bout en bout.

Il existe des guides pour comprendre de quelle manière sécuriser plus efficacement vos sauvegardes WhatsApp dans le cloud et comment exporter l’historique des discussions WhatsApp. Quoi que vous décidiez avant le 24 octobre 2022, faites des sauvegardes. Pour WhatsApp comme pour le reste. N’attendez pas la journée internationale de la sauvegarde pour agir.