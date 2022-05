Comme c’est régulièrement le cas, l’application de messagerie WhatsApp va abandonner le support de certaines versions iOS dès le mois d’octobre 2022.

WhatsApp prévoit de ne plus prendre en charge les modèles d’iPhone fonctionnant sous iOS 10 et iOS 11 dès le 24 octobre 2022. Ce n’est pas la première fois que l’app délaisse les anciens modèles de smartphones. Il ne sera donc plus possible d’utiliser l’application de messagerie sur les modèles d’iPhone 5 et iPhone 5c. L’application a d’ores et déjà commencé à demander aux utilisateurs de télécharger la dernière mise à jour disponible pour continuer à utiliser l’application.

WhatsApp ne s’occupera plus de l’iPhone 5 et de l’iPhone 5c

Dès le 24 octobre 2022, iOS 10 et 11 ne devraient plus être pris en charge par l’application de messagerie WhatsApp : « Mettez à jour vers la dernière version d’iOS pour continuer à utiliser WhatsApp », indique un message repéré par le site WaBetaInfo. Cela signifie que deux types d’iPhone vont bientôt se retrouver sans pouvoir faire fonctionner la célèbre application de chat mobile.

Même si les iPhone 5 et iPhone 5c sont d’anciens modèles — ils datent de 2012 et 2013 — beaucoup de personnes les utilisent encore et seront forcément gênées par cette annonce. Pour rappel, Apple avait cessé de fabriquer l’iPhone 5 en 2013, malgré sa popularité à l’époque. La situation est un peu différente avec l’iPhone 5C, car Apple a abandonné ce modèle plus récemment, en 2016.

Les propriétaires des anciens iPhone seront donc incités à acheter un modèle plus récent s’ils veulent toujours profiter de l’application WhatsApp et des nouvelles mises à jour.