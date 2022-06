Free annonce l’arrivée d’un Wi-Fi plus performant avec la Freebox Delta. Mais obtenir cette nouvelle génération d’accès sans-fil nécessite d’être un nouveau client ou de remplacer son équipement actuel.

Les opérateurs se convertissent de plus en plus au Wi-Fi 6E. Après Bouygues Telecom et Orange, c’est au tour de Free de se positionner. Le fournisseur d’accès à Internet annonce le 7 juin 2022 l’arrivée d’une nouvelle version du serveur dans l’offre Freebox Delta, qui va permettre de proposer des débits nettement plus importants qu’avec la génération précédente de Wi-Fi.

L’arrivée de cette nouvelle génération de Wi-Fi est rendue possible par la mise à jour de la réglementation française, en décembre 2021. Cette actualisation permet d’exploiter le Wi-Fi sur une nouvelle bande de fréquences, la 6 GHz, qui vient en plus des deux bandes déjà utilisées (2,4 GHz et 5 GHz). En somme, cela offre une nouvelle voie de communication pour le Wi-Fi.

La bande Wi-Fi 6E est comme une couche supplémentaire qui vient en plus des deux précédentes. // Source : Wi-Fi Alliance

Comment obtenir le Wi-Fi 6E avec la Freebox Delta ?

Il y a toutefois un hic : pour bénéficier du Wi-Fi 6E, qui est le nom désignant le Wi-Fi pouvant se déployer sur la bande 6 GHz, il faut du matériel compatible. Free a prévu le coup en préparant un serveur compatible pour la Freebox Delta, qui sera proposé d’office à sa nouvelle clientèle souscrivant à partir du 7 juin 2022. Et pour les freenautes actuels ?

Une solution de remplacement sera proposée cet été, mais elle sera payante. Comptez 49 euros pour remplacer le serveur. Ce changement est optionnel : si vous jugez que votre débit est bien suffisant, vous pouvez très bien garder votre Serveur actuel. Vous pouvez également reporter cette décision et choisir de passer au Wi-Fi 6E (ou attendre carrément le Wi-Fi 7).

Le serveur Freebox Delta, à droite. // Source : Ulrich Rozier pour Numerama

Dans le cas d’un abonné Fibre Freebox Delta avec les équipements adéquats, Free indique que le Wi-Fi 6E permet d’atteindre des débits descendants allant jusqu’à 2,5 Gbit/s, soit des débits jusqu’à 3 fois plus rapides qu’en Wi-Fi 5. En pratique, l’expérience sera plus fluctuante, en fonction de divers facteurs — comme le nombre de personnes branchées sur le Wi-Fi.

L’amélioration de la connectivité en Wi-Fi est un enjeu important, car c’est par cette technologie sans fil que de nombreuses personnes connectent divers équipements à la box — ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, smartphones, consoles de jeu, téléviseurs et ainsi de suite. Or, au-delà de la question du débit, il y a le fait que les bandes de fréquences sont limitées.

Malgré deux bandes disponibles, le Wi-Fi est de plus en plus à l’étroit. C’est pourquoi il a été décidé de dégager une nouvelle bande afin de délester une partie du trafic sur un troisième canal. En se plaçant sur la bande 6 GHz, les télécoms choisissent une portion du spectre radioélectrique qui présente des caractéristiques séduisantes, à l’image des débits plus élevés.