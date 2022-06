Le sulfureux milliardaire a annoncé sur Twitter que Tesla pourrait présenter un prototype fonctionnel d’Optimus, son droïde de maison.

Va-t-on voir le robot de Tesla en mouvement ? Elon Musk, a déclaré dans un tweet ce 3 juin, qu’il déplaçait l’événement « AI Day » de l’entreprise d’août à septembre afin de présenter un prototype d’Optimus « fonctionnel ».

Souvenez vous d’Optimus, un droïde humanoïde qui se chargera des tâches répétitives et ennuyeuses « que les humains n’ont plus la foi d’accomplir » selon le milliardaire. Le prototype avait été révélé lors de la dernière journée de l’IA de Tesla en août 2021 et, comme souvent avec Elon Musk, il est difficile de distinguer la réalité de l’anecdote.

Robot Tesla Bot // Source : Tesla

Une première mondiale

Tesla a déjà promis beaucoup de projets fantaisistes qui n’ont jamais abouti, comme un réseau de superchargeurs alimentés à l’énergie solaire, des voyages en fusée de ville à ville ou une voiture autonome que l’on pourrait appeler de l’autre côté du pays.

Elon Musk est très doué pour jouer avec la presse, surtout lorsqu’il faut détourner l’attention. Son projet de rachat de Twitter a du plomb dans l’aile, les autorités fédérales examinent s’il a enfreint les règles lorsqu’il a initialement acheté une participation de 9 % dans l’entreprise. Le directeur général de Tesla a également annoncé qu’il allait licencier 10% des effectifs de l’entreprise.

En début d’année, Elon Musk avait déclaré que la production d’Optimus pourrait être lancée dès 2023. Si cela venait à être vrai, ce produit changerait l’économie de la robotique. Même Boston Dynamics, qui fabrique parmi les robots bipèdes les plus avancés au monde, restent encore stade expérimental.