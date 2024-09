Lecture Zen Résumer l'article

Tesla a besoin de faire monter la sauce pour sa conférence du 10 octobre. Une invitation à la presse et aux investisseurs affirme que la présentation se nommera « We, Robot », ne laissant que peu de doute sur la nature des produits dévoilés.

« Rejoignez-nous pour « We, Robot » – notre présentation officielle de l’avenir de l’autonomie. » Le message est laconique, l’invitation mystérieuse : Tesla se présente sous ses airs de géant de la tech. Le carton d’invitation virtuel a été envoyé à la presse et à des investisseurs, ce qui signifie que l’entreprise californienne anticipe des annonces aux retombées médiatiques et économiques importantes.

Lesquelles ? Le visuel montre une caméra et une suite de 1 et de 0, tout à la fois référence au langage binaire qui propulse les ordinateurs dans leurs couches les plus basses et la date du 10/10, choisie pour la présentation. On passera sur la référence à l’œuvre I, Robot, inspirée d’Asimov et de ses prédictions de société où robots et humains collaborent pour le meilleur et pour le pire. Ou sur la forme sphérique très HAL 9000 de la caméra, intelligence artificielle tueuse de 2001, l’Odyssée de l’Espace.

On se doute en revanche que Tesla compte enfin en dire un peu plus sur sa stratégie liée à l’autonomie des véhicules — et notamment sur sa flotte de robotaxis.

Nous, les robots // Source : Tesla

Tesla Robotaxi : fin de l’arlésienne ?

Le 24 juillet 2024, alors qu’Elon Musk repoussait la conférence de Tesla prévue au mois d’août au 10 octobre, nous résumions ce que l’entreprise allait très probablement présenter lors de l’événement. L’article complet sur les futures annonces de Tesla est à lire ici, mais on peut tout de même rappeler une chose : cette conférence est celle qui, théoriquement, doit faire entrer Tesla dans une nouvelle ère.

Cette nouvelle ère a été imaginée lors du « Grand Plan pour Sauver l’Humanité » un poil égocentrique d’Elon Musk, alors qu’il présentait la partie 2. C’est en juillet 2016, il y a donc 8 ans, qu’Elon Musk projetait de parvenir à entièrement autonomiser la conduite sur route et créer une flotte de taxis robots. L’idée était alors d’utiliser les voitures des clients Tesla quand elles ne roulent pas pour conduire d’autres personnes d’un point A à un point B, rémunérant au passage les propriétaires.

En tout et pour tout, la partie 2 de ce plan n’a pas vraiment eu lieu, contrairement à la partie 1 qui s’est déroulée sans accroc (elle était plus simple : vendre des voitures). Tesla vend des panneaux solaires et quelques camions, mais n’est pas devenu une référence dans l’un ou l’autre des secteurs — ni locale, ni mondiale. Côté autonomie, on note des avancées remarquables, mise à jour après mise à jour de l’Autopilote, mais elles sont limitées à quelques régions du monde, faute de régulation clémente. Pour les robotaxis enfin, cela n’est tout simplement pas arrivé. Ne parlons même pas des bus et transports en commun « commandés par une application » dont nous n’entendrons probablement plus jamais parler.

Illustration du robotaxi dans la biographie d’Elon Musk // Source : Livre de Walter Isaacson

En 2023, l’absence d’achèvement du volet 2 du plan n’a pas empêché Musk de dévoiler un volet 3, bien plus technique, fondé sur l’énergie et son stockage.

C’est donc avant tout la fin d’une arlésienne que nous attendons le 10 octobre : un robotaxi concret, prêt à l’emploi, qui pourra concurrencer les Waymo déjà disponibles dans les rues de San Francisco. Et pour la surprise ? Gageons sur des effets d’annonce et une apparition du robot Optimus sans qu’il soit, cette fois encore, incarné par un bonhomme sous un déguisement.

