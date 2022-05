Les applications payantes Android ne peuvent plus être récupérées en Russie depuis le Play Store. Google a suspendu cette possibilité, à la suite des restrictions concernant les systèmes de paiement.

C’est une nouvelle contrainte en place depuis le 5 mai : en Russie, il est devenu impossible de télécharger légalement de nouvelles applications payantes sur son smartphone Android, et de mettre à jour celles déjà acquises. Cette interruption a été décidée par Google, dans le cadre des sanctions occidentales qui sont prises contre Moscou pour punir son invasion de l’Ukraine.

Ce changement de politique était attendu depuis plusieurs semaines, puisque le 9 mars, soit près de deux semaines après le déclenchement des hostilités contre Kiev, l’entreprise américaine annonçait l’exclusion de la Russie de son système de facturation de Google Play, la plateforme sur laquelle sont regroupées toutes les applications mobiles pour Android.

La suspension des applis payantes Android en Russie

À l’époque, la firme de Mountain View prévoyait d’appliquer cette suspension « dans les prochains jours ». En fin de compte, cette interruption a pris quelques semaines à se mettre en place, puisqu’elle ne se concrétise pas. L’arrêt couvre les applications, les jeux, les abonnements et les achats de biens numériques dans une application, du moment que Google Play.

Google dépend de systèmes tiers pour les paiements effectués à travers sa boutique et les applications Android. Or depuis le début de la guerre, des banques russes ont été écartées du réseau Swift pour les transactions internationales. Par ailleurs, les deux grands opérateurs de cartes de paiement que sont Visa et Mastercard ont aussi suspendu leurs activités. Idem pour PayPal.

Google avait prévenu dès mars que l’accès au Play Store en Russie serait restreint fortement, à cause de la guerre en Ukraine. // Source : Louise Audry pour Numerama — photo retouchée

Les Russes ont toujours la possibilité de se servir de Google Play pour télécharger et mettre à jour des applications gratuites, y compris celles qui incluent des options d’achat — ces paiements intégrés ne pourront toutefois pas être effectués. Quant aux développeurs et développeuses russes, il est toujours possible, aujourd’hui, de proposer des applications sur Google Play.

Compte tenu de la poursuite de la guerre en Ukraine et des efforts des Occidentaux pour tenter de faire reculer la Russie, il n’est pas à écarter que la situation au sujet d’Android et de Google Play évolue encore. C’est la mise en garde de Google : « La situation évolue rapidement et nous vous encourageons à revenir sur cette page pour obtenir les dernières informations. »