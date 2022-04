À partir du 22 juin en France, Sony lancera ses nouvelles formules PlayStation Plus. Les anciennes cartes cadeaux donneront accès aux nouveaux abonnements, mais pas toutes de la même manière.

Le 23 mai 2022, Sony compte mettre fin au PlayStation Plus et au PlayStation Now dans de premiers pays. À la place, le constructeur japonais mise sur trois nouvelles offres (PS Plus Essential, PS Plus Extra et PS Plus Premium), conçues pour l’aider à mieux rivaliser avec le Xbox Game Pass de Microsoft (même si le concept n’est pas exactement le même). En France, il faudra attendre le 22 juin pour bénéficier de ces nouvelles offres.

Sur ses pages d’assistance, Sony a mis à jour sa politique vis à vis des cartes cadeaux. Après avoir été un bref instant trop généreux (une carte cadeau PlayStation Now donnait accès au nouvel abonnement PlayStation Plus Premium à moitié prix), le constructeur japonais rétropédale et met au point un système de conversation pas très facile à comprendre.

Une carte cadeau 12 mois valable 6 mois

On sent que ce point inquiète Sony. Pendant toute la période de transition, le constructeur a tout simplement décidé de bloquer l’utilisation des cartes cadeaux. Seuls les nouveaux clients peuvent les utiliser aujourd’hui, les autres doivent attendre le 22 juin. Une pratique assez rare, que Sony justifie par « du travail en coulisses ».

Les règles de Sony en guise de conversion sont assez particulières. Prenons l’exemple des cartes cadeaux PlayStation Plus, que certains achètent en plusieurs exemplaires lors de promotions :

Carte 1 mois Carte 3 mois Carte 12 mois Vous n’êtes pas abonné 31 jours d’Essential 92 jours d’Essential 365 jours d’Essential Vous êtes sur une formule Essential au 22 juin 31 jours d’Essential 92 jours d’Essential 365 jours d’Essential Vous êtes sur une formule Premium au 22 juin 20 jours d’Extra 58 jours d’Extra 219 jours d’Extra Vous êtes sur une formule Extra au 22 juin 17 jours de Premium 46 jours de Premium 183 jours de Premium

Avec les cartes PlayStation Now, c’est encore plus compliqué. Sony avait indiqué qu’il convertirait les abonnements existants en PlayStation Plus Premium (sa formule la plus chère), mais il compte réduire la durée de validité des cartes cadeaux.

Carte 1 mois Carte 3 mois Carte 12 mois Vous n’êtes pas abonné 21 jours de Premium 53 jours de Premium 183 jours de Premium Vous êtes sur une formule Essential au 22 juin 40 jours d’Essential 105 jours d’Essential 365 jours d’Essential Vous êtes sur une formule Premium au 22 juin 25 jours d’Extra 66 jours d’Extra 219 jours d’Extra Vous êtes sur une formule Extra au 22 juin 21 jours de Premium 53 jours de Premium 183 jours de Premium

Avec le PlayStation Now, on peut s’étonner de certaines incohérences. Si une carte « 1 mois » donne accès à un boost avec la formule Essential (40 jours au lieu de 31), elle ne permet de profiter que s’une année normale avec la carte « 12 mois » (365 jours). Nous aurions préféré que Sony soit plus généreux en convertissant automatiquement ses cartes à l’abonnement maximal, jusqu’à épuisement des stocks, mais nous rêvions sans doute.