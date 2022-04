Le casque officiel des Xbox est en promotion

[Deal du jour] Besoin d’un casque au bon rapport qualité-prix pour jouer à plusieurs ? Si vous êtes sur PC ou sur Xbox, une bonne affaire vous tend les bras : le casque stéréo Xbox filaire officiel de Microsoft est en promotion.

Pour accompagner le lancement de ses Xbox Series S et Series X, Microsoft a lancé deux casques officiels. Les deux se ressemblent, mais seulement l’un d’entre eux est doté de la connectivité Bluetooth. Celui dont vous allons parler aujourd’hui est filaire, mais aussi moins cher.

Amazon propose actuellement le casque stéréo d’Amazon au prix de 41,99 euros, au lieu de 59,99 euros, soit 30% d’économies. Il est compatible avec les Xbox, mais aussi les PC. Numerama l’a testé et n’a pas tout aimé, mais il reste un accessoire officiel assez cool.

Le casque stéréo Xbox de Microsoft // Microsoft

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques du casque Xbox de Microsoft ?

Compatible PC, Xbox One et Xbox Series X|S, le casque stéréo Xbox se branche via une simple prise jack 3,5 mm et un câble de 2 mètres. Pas de batterie à gérer donc, tandis qu’il devrait donc pouvoir être utilisé, au moins partiellement, dans d’autres contextes. Malgré l’absence de spatialisation de base, le casque est compatible avec les technologies de spatialisation Windows Sonic, Dolby Atmos et DTS Headphone:X pour améliorer l’immersion dans les jeux ou films supportés. Le micro n’est pas rétractable, mais un bouton pour le couper est présent.

Notez que nous en avions testé la version sans-fil il y a un an et relevions notamment son confort mais sa faible qualité sonore.

Quels avantages à commander sur Amazon

Si vous êtes abonné Prime, nul doute que vous savez déjà que la livraison rapide (voire très rapide) vous est offerte. Sinon, il faudra patienter quelques jours ou débourser quelques euros. Dans tous les cas, le géant du e-commerce propose une politique très souple en ce qui concerne les retours, au cas où vous ne seriez pas satisfait par le produit.

Quelles alternatives à ce casque ?

Dans cette tranche de prix et avec fil, les propositions de Steelseries avec sa gamme Arctis, Turtle Beach avec sa gamme Recon, Plantronics avec sa gamme Rig ou encore Corsair avec sa gamme HS font du matériel convaincant, bien souvent également compatible avec les consoles de chez Sony et Nintendo.

