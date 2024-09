Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Les casques de Logitech dédiés aux jeux vidéo sont souvent de bons modèles, performants et fiables. Le G Pro X 2 Lightspeed, un peu cher à sa sortie, profite enfin d’une promotion intéressante.

C’est quoi, cette promotion sur ce casque sans fil ?

Le casque gaming G Pro X 2 Lightspeed est habituellement commercialisé 269 € sur le site officiel de Logitech. Il est actuellement disponible au prix de 189,99 € sur Amazon.

C’est quoi, ce casque de Logitech ?

Le casque G Pro X 2 Lightspeed adopte un design peu estampillé gaming, qui conviendra parfaitement à celles et ceux qui cherchent un modèle sobre. Les finitions sont excellentes et les matériaux robustes, à condition de faire attention aux oreillettes et au micro amovible lorsque vous les pivotez. Le casque est agréable à porter grâce à son arceau recouvert de mousse et un poids de 345 g. Ses coussinets moelleux ne se sentent pas trop sur les oreilles, y compris après une longue utilisation.

Le son est globalement de qualité pour des sessions de jeux vidéo, et s’accompagne d’une isolation passive correcte. Différents profils de jeux sont disponibles, ainsi qu’un égaliseur, idéal pour régler le son selon vos préférences. Le microphone restitue correctement la voix avec une captation propre et peu saturée. Vous pourrez toujours le replier lorsqu’il ne vous sert pas.

À ce prix, ce casque de Logitech est-il une bonne affaire ?

Si vous recherchez un bon casque gaming, c’est une excellente affaire à moins de 200 €. Il est de plus compatible PC et Mac, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, ainsi que tablettes et smartphones. Le G Pro X 2 Lightspeed se connecte rapidement à votre appareil en Bluetooth, grâce à la connexion Lightspeed, et avec un câble auxiliaire 3,5 mm, idéal pour le brancher à la DualSense de votre PS5.

Enfin, niveau autonomie, comptez environ 50 h d’utilisation avec une seule charge.

