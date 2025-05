Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Malgré la sortie du nouveau casque de Sony, le WH-1000XM5 de Sony reste encore aujourd’hui une super affaire, avec un rapport qualité-prix imbattable.

Un casque audio pour écouter sa musique est souvent préféré à des écouteurs, notamment chez les personnes qui ne supportent pas les oreillettes dans les oreilles. Les casques offrent aussi d’excellentes performances audio, en plus d’être des accessoires pratiques et au beau design. Sony possède certaines des meilleures références dans le domaine, dont sa gamme des WH-1000XM. Le modèle 1000XM6 arrive d’ailleurs avec son lot de nouveautés, ce qui n’enlève rien au précédent casque, qui reste une valeur sûre.

Le casque WH-1000XM5 est vendu 419,99 € à sa sortie en 2022. Il est en ce moment proposé au prix de 269,99 € sur le site de La Fnac.

C’est quoi ce casque WH-1000XM5 de Sony ?

Le WH-1000XM5 de Sony a beau fêter ses trois ans, il n’a pas pris une ride niveau design. Le nouveau XM6 lisse les angles et est certes plus épuré, mais le style reste sensiblement le même, et le XM5 est encore aujourd’hui un casque élégant, avec son arceau fin et ses formes minimalistes. Niveau confort, le casque est souple et agréable une fois posé sur la tête, et les oreillettes aux coussinets à mémoire de forme sont très confortables. Le casque est de plus très robuste et peut se transporter sans crainte, malgré le fait qu’il ne se plie pas, contrairement à son petit frère qui vient de sortir.

Le casque Sony WH-1000XM5 // Source : Maxime Claudel pour Numerama

L’oreillette droite s’accompagne de commandes tactiles pour gérer la lecture, le volume, ou activer la réduction de bruit ainsi que le mode transparence. L’ANC est très efficace, grâce à huit microphones dédiés (douze pour le nouveau modèle). Le casque de Sony ne laisse passer aucun bruit de l’extérieur, et l’isolation est complète. Le mode transparence, appelé mode Ambient Sound, est quant à lui aussi performant et est idéal pour ne pas se couper du monde, et pour celles et ceux qui ne supportent pas l’ANC.

Est-ce que le casque de Sony est encore une bonne affaire à ce prix ?

Malgré la sortie du XM6, c’est toujours une excellente affaire à moins de 270 €. Le nouveau casque premium de Sony est certes meilleur sur plusieurs aspects (surtout sur l’ergonomie), mais vendu au prix de 449 €. Pour son prix, le XM5 a encore de beaux jours devant lui. Niveau audio, les haut-parleurs de 30 mm (encore présents sur le XM6) offrent des basses bien soulignées, sans être envahissantes, et des médiums et aiguës qui sonnent juste. Les pistes sont nettes et détaillées, avec des instruments et des voix bien retranscrits.

L’application Sony Headphones, disponible sur iOS et Android, met à votre disposition un égaliseur pour régler l’audio selon vos préférences. Vous pourrez aussi gérer la réduction de bruit et le mode transparence. Notez aussi que le casque peut se connecter à plusieurs sources audio via la connexion multipoint. L’autonomie est de 30 h avec la réduction de bruit activée, et 10 h de plus sans l’ANC, soit la même autonomie que le nouveau XM6.

Les points à retenir sur le WH-1000XM5:

Un design toujours dans l’air du temps

De bonnes performances audio

Une autonomie jusqu’à 40 heures sans ANC

