Annoncé à la Google I/O de 2023, Android 14 est disponible depuis le 4 octobre. Cette nouvelle version du système d’exploitation arrive sur le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro, ainsi que plusieurs autres appareils. Voici la liste des premiers smartphones compatibles Android 14.

Le 4 octobre 2023 marque la sortie officielle d’Android 14. Hélas, ce n’est pas une mise à jour spectaculaire. Cette nouvelle version du système d’exploitation mobile est plutôt pauvre en nouveautés. Il y a certes des changements sur la personnalisation, si l’on se contente d’émojis, de fonds d’écran et d’une révision de l’écran de verrouillage.

En fait, Android 14 est une sorte d’Android 13+. Et on pourrait même dire que c’est un Android 12++, puisque Android 13 était déjà assez semblable à son prédécesseur. Le signe, sans doute, que les systèmes d’exploitation ont atteint une certaine maturité dans leur développement et qu’il s’agit maintenant d’améliorer l’existant, faute d’avoir de nouvelles choses à inclure.

Des écrans montrant différentes possibilités de personnalisation avec Android 14.

Quand sort Android 14, la dernière version de l’O.S. ?

Android 14 sort le 4 octobre 2023.

Qui aura droit à la mise à jour Android 14 ?

Android 14 est désormais disponible pour tout le monde. Dans les faits, la nouvelle version du système d’exploitation va graduellement arriver sur l’ensemble des mobiles éligibles — et cela va prendre des mois. On connait toutefois une première liste de téléphones compatibles. Celle-ci s’élargira progressivement, à mesure que chaque fabricant détaillera son calendrier de déploiement.

Il est probable que tous les smartphones commercialisés en 2023 auront droit à Android 14. Même chose pour les modèles de 2022. Concernant les produits datés de 2021 ou d’avant, c’est flou. Cela va dépendre de la politique de chaque constructeur. En général, plus un téléphone est vieux, moins il a de chance de bénéficier de la mise à jour vers l’Android le plus récent.

Smartphones Google Pixel

Smartphones Lenovo

Lenovo Tab Extreme

Smartphones Nothing

Smartphones OnePlus

OnePlus 11

Smartphones Oppo

Smartphones realme

realme GT 2 Pro

Smartphones TECNO

TECNO CAMON 20

Smartphones Vivo

Vivo X90 Pro

Vivo iQOO 11

Smartphones Xiaomi