Mac Studio : Apple rétrécit son Mac Pro grâce aux processeurs M1 Ultra et M1 Max

Apple dévoile la puce M1 Ultra, qui fusionne deux puces M1 Max. Elle équipe le Mac Studio, un nouvel ordinateur de bureau hybride entre le Mac mini et le Mac Pro. Il s’agit de son ordinateur le plus puissant à ce jour.

Après les puces M1, M1 Pro et M1 Max, voici la puce M1 Ultra. Cette fois-ci, il ne s’agit pas d’une conception totalement nouvelle. Le nouveau SoC d’Apple est, en quelque sorte, une puce regroupant deux puces. Basée sur une architecture multi-die (qu’Apple qualifie d’« UltraFusion »), la puce M1 Ultra réunit deux puces M1 Max en une. Elle permet à Apple de battre des records de performance.

Dans les faits, la fiche technique de la M1 Ultra est extrêmement impressionnante. 114 milliards de transistors, une bande passante mémoire de 800 Go/s, jusqu’à 128 Go de mémoire vive, 20 cœurs CPU, 64 cœurs GPU, 32 cœurs NPU… Apple sort la puce de tous les excès, tout en promettant une faible consommation énergétique par rapport à la concurrence.

Le processeur M1 Ultra d’Apple // Source : Apple

Le Mac Studio, nouveau Mac le plus puissant

Le premier ordinateur à bénéficier de la nouvelle puce d’Apple est le Mac Studio, premier du nom. Ce « gros Mac mini » s’adresse aux professionnels qui sont prêts à tourner le dos à Intel, et donc au Mac Pro (en fin de keynote, Apple a indiqué que le Mac Pro passera à l’architecture Apple Silicon « un autre jour »).

Pour convaincre les professionnels, le Mac Studio mise sur de nombreuses connectiques. Il propose six ports Thunderbolt 4 (USB Type-C), deux ports USB Type-A, un port Ethernet 10 Gb/s, un port HDMI, un slot pour les cartes SD et une prise jack « professionnelle ». Avec son MacBook Pro M1 Pro/Max, Apple avait déjà mis les ports à l’honneur il y a quelques mois.

Les ports du Mac Studio. // Source : Apple

C’est bien sûr au niveau des performances que le Mac Studio se distingue le plus. Décliné en deux versions (M1 Max ou M1 Ultra), il propose jusqu’à 8 To de stockage SSD (avec des débits monstrueux de 7,4 Go/s) et offre, selon la marque, des performances supérieures au plus puissant des Mac Pro. À moins d’utiliser un vieux logiciel incompatible avec l’architecture ARM, on ne voit pas trop pourquoi un professionnel choisirait un Mac Pro aujourd’hui. Le Mac Studio a tout de l’ordinateur ultra performant, conçu pour exécuter plusieurs tâches extrêmement gourmandes en ressources simultanément.

Le Mac Studio. // Source : Capture Numerama

Le Max Studio sera commercialisé à partir de 2299 euros pour la version M1 Max et à partir de 4599 euros pour la version M1 Ultra (double puce, donc deux fois plus cher ?). Il sera disponible le 18 mars, accompagné du nouvel écran Studio Display.