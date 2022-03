Apple officialise le Studio Display, un magnifique écran

Pour accompagner son nouveau Mac Studio, Apple a officialisé un sublime écran. Il s’agit d’une déclinaison un peu plus abordable du Pro Display XDR.

Vous lorgnez depuis des mois sur l’écran Pro Display XDR, magnifique produit d’Apple dont la facture dépasse les 5 000 € ? Durant son keynote diffusé le 8 mars, la firme de Cupertino a officialisé un modèle plus abordable — baptisé Studio Display.

Le Studio Display, d’une taille de 27 pouces et de 14,7 millions de pixels (5K Retina display), vient accompagner le nouveau ordinateur de bureau d’Apple : le Mac Studio. Contrairement au Pro Display XDR, qui cible surtout les créatifs désireux de travailler sur une image calibrée le mieux possible (d’où le prix), ce nouveau moniteur se veut — un peu — plus grand public. Ce qui ne veut pas dire plus accessible, financièrement parlant. Le prix : 1 599 $. La disponibilité : 18 mars.

Le Studio Display, à côté du Mac Studio // Source : Apple

Apple lance un nouvel écran pour ordinateur

En termes de design, le Studio Display fait immédiatement penser à un iMac, mais qui abandonnerait son menton. On retrouve par exemple ce pied carré, compact. À l’arrière, on retrouve trois ports USB-C et un port Thunderbolt 3 capable de fournir une puissance de 96W. Plusieurs orientations sont possibles : deux choix de pied (classique ou Pro Stand) et la possibilité de le fixer au mur avec un support VESA. Le verre nano-texturé sera proposé en option.

Le nouvel écran Apple Studio Display, et ses trois supports // Source : Apple

Le Studio Display est compatible avec la technologie True Tone. Il offre une puissance lumineuse de 600 nits et assure une couverture des couleurs de gamme P3. Il est surtout équipé d’une pouce A13 Bionic, capable de piloter une caméra avant de 12 mégapixels — la même que sur iPad — pour une expérience de visioconférence optimale (avec suivi des mouvements de la tête). On retrouve aussi des microphones de qualité studio et six haut-parleurs, compatible avec l’Audio spatial (Dolby Atmos).

Le Studio Display d’Apple // Source : Apple

Ce Studio Display est bien évidemment compatible avec tous les Mac du catalogue, pas seulement le Mac Studio.

On rappelle qu’Apple s’est un temps rapproché de LG pour commercialiser une gamme d’écrans UltraFine.