iPhone SE et Mac Studio : comment suivre en direct le premier keynote Apple de 2022 ?

Apple s’apprête à organiser sa première conférence de 2022, à 19 heures le mardi 8 mars. À quoi faut-il s’attendre ? Peut-on la regarder en direct ? Toutes les réponses à vos questions.

En 2022, Apple fait sa rentrée un peu plus tôt qu’à l’accoutumée. Habituée à attendre fin mars ou avril, voire à ne rien annoncer au printemps, la marque californienne a cette fois-ci choisi la date du 8 mars pour dévoiler ses premières nouveautés de l’année.

C’est à 19 heures qu’Apple commencera à diffuser son événement, vraisemblablement enregistré en amont. Il sera diffusé sur plusieurs canaux, dont YouTube. Toute la soirée, Numerama analysera pour vous les annonces du constructeur.

Où regarder le keynote Apple ?

Quand ? À partir de 19h le mardi 8 mars 2022.

À partir de 19h le mardi 8 mars 2022. Où ? Sur le site d’Apple ou via YouTube ou Twitter.

Pour regarder l’événement en direct, le plus simple reste de se rendre sur le site d’Apple. Le site de la marque vous proposera de regarder le keynote, tout comme l’application Apple TV disponible sur iOS, macOS et tvOS.

Si vous souhaitez une plate-forme plus classique, les deux choix les plus simples sont YouTube et Twitter. Apple a pris l’habitude de diffuser ses événements en direct sur ces plates-formes, afin d’étendre leur visibilité. Là encore, rendez-vous vers 18h55 pour le début de la diffusion.

Si votre anglais est moyen, sachez qu’Apple sous-titre certains de ses événements depuis le début de la pandémie. Il est donc possible que vous puissiez suivre celui-ci avec une traduction en français. Enfin, Numerama vous proposera un live-tweet en français.

Toutes les annonces attendues

À quelques heures du début de la conférence, on commence à savoir plusieurs choses sur le contenu du keynote du 8 mars. Parmi les annonces quasiment certaines, il y a notamment :

Un nouvel iPhone SE avec la puce de l’iPhone 13, pour la compatibilité 5G.

Un nouvel iPad Air avec la puce M1 des Mac et de l’iPad Pro.

La sortie de nouvelles mises à jour, dont iOS 15.4 avec le support de Face ID avec un masque.

Des Mac (voir paragraphe suivant).

Rendu du supposé Mac Studio et de son écran Apple. // Source : Luke Miani / Ian Zelbo

D’autres nouveautés pourraient faire leur apparition lors du keynote du 8 mars, comme :

Un iPhone 13 vert, tentant de réitérer le succès de l’iPhone 12 violet de l’an passé (selon le youtubeur Luke Miani).

Le lancement d’Apple Music Classical, dédié à la musique classique.

Le Mac Studio, un ordinateur de bureau entre le Mac mini et le Mac Pro, avec une puce M1 Max.

Un écran Apple dédié au grand public, avec une puce Apple Silicon à l’intérieur.

Un nouveau MacBook Pro d’entrée de gamme, avec une puce M2.

De nouveaux accessoires.

Dans cette seconde liste, il y a forcément des produits qui seront annoncés le 8 mars. Pour savoir lesquels, il faudra regarder la conférence à 19 heures… ou attendre les articles et les vidéos de Numerama dans la foulée.