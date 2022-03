Apple dévoile une nouvelle version de son iPhone SE, avec de la 5G et une meilleure autonomie

Commercialisé à partir de 529 euros, le nouvel iPhone SE 5G sera disponible vendredi 18 mars. Il reprend le (vieux) design du modèle de 2020, tout en s’inspirant de l’iPhone 13 sur certains points.

À l’occasion de sa première conférence de 2022, Apple vient d’annoncer l’arrivée de la troisième génération de l’iPhone SE, deux ans après la précédente itération. En apparence, rien ne change. L’iPhone SE de 2022 continue d’arborer le design de l’iPhone 8 de 2017, lui-même dérivé de celui de l’iPhone 6 de 2014. Oubliez donc les écrans bord à bord, les dalles OLED, la reconnaissance faciale ou les triple modules caméra, l’iPhone SE 5G a pour mission d’aider Apple à conserver du terrain sur le secteur milieu de gamme. Il se destine à celles et ceux qui veulent un iPhone, mais n’ont pas 800 euros ou plus à investir. À 529 euros, il est le plus abordable des iPhone… mais coûte plus cher que l’ancien modèle.

La puce A15 Bionic de l’iPhone 13

L’évolution principale de l’iPhone SE 5G se cache sous ses entrailles. On trouvait la puce A13 Bionic de l’iPhone 11 dans le précédent modèle, on a désormais droit à l’A15 Bionic de l’iPhone 13. Plus performante et surtout plus économe en énergie, elle devrait permettre à l’iPhone SE de 2022 d’être parmi les smartphones les plus puissants du moment, malgré son prix abordable.

Il est intéressant de noter qu’Apple est le seul constructeur de l’industrie à procéder de la sorte avec ses déclinaisons milieu de gamme. Les constructeurs Android sacrifient généralement les performances pour proposer des smartphones à petits prix, Apple fait l’inverse. L’iPhone SE ressemble à un vieux téléphone mais offre des performances dignes de son année de commercialisation.

La puce A15 Bionic est au rendez-vous de l’iPhone SE. // Source : Apple

Grâce à la puce A15 Bionic et à ses nouvelles antennes, l’iPhone SE de 2022 gagne aussi une compatibilité 5G. Bonne nouvelle pour les opérateurs qui pourront enfin recommander le smartphone milieu de gamme d’Apple sans se mordre les doigts.

Très peu de changements

Sans changement esthétique, l’iPhone SE 5G conserve l’emblématique écran LCD de 4,7 pouces des iPhone 6, 6s, 7, 8 et SE, ainsi que le capteur d’empreintes Touch ID dans le bouton Home. Si on peut regretter l’absence d’OLED, particulièrement à son prix, on peut toutefois se ravir du changement de matériau. Apple dote son nouvel iPhone SE du verre Ceramic Shield, qui lui offrira une aussi grande résistance que les iPhone les plus chers. L’iPhone SE est bien entendu résistant à l’eau, avec une certification IP67.

Les caractéristiques de l’iPhone SE. // Source : Capture Numerama

Le reste est sensiblement identique au modèle précédent, avec toujours le même capteur photo de 12 Mpix et toujours pas de recharge sans-fil MagSafe. L’iPhone SE 2022 est une révision de l’iPhone SE 2020.

L’ancien modèle quitte sans surprise le catalogue, ce qui fait de l’iPhone 11 le dernier smartphone 100% 4G vendu par Apple.