iPhone SE 2022, iPad, Mac ? Apple invite la presse à son keynote le 8 mars

Apple vient d’inviter les journalistes à sa première keynote de 2022. Selon les rumeurs, il devrait y être question d’iPhone, d’iPad et peut-être de Mac.

Le premier événement Apple de 2022 aura lieu le mardi 8 mars. Malgré le retour progressif des événements physiques, la marque californienne privilégie une nouvelle fois une conférence virtuelle. À 19 heures, elle diffusera une vidéo pour annoncer de nouveaux produits. Sauf grande surprise, c’est l’iPhone SE, son smartphone le plus abordable, qui sera à l’honneur.

À quoi faut-il s’attendre ?

À l’occasion de ce premier événement de 2022, Apple ne devrait rien annoncer de révolutionnaire. L’iPhone SE 5G qui, selon les rumeurs, reprendra tout du précédent iPhone SE à l’exception de sa puce (il devrait avoir le même processeur que l’iPhone 13, avec de la compatibilité 5G), devrait aider Apple à concurrencer les autres marques sur le milieu de gamme.

En plus de ce produit, on s’attend notamment à découvrir un nouvel iPad Air, la mise à jour iOS 15.4 avec le support de Face ID avec un masque et de nouveaux coloris pour les accessoires. Il reste quelques incertitudes au niveau des Mac. Peut-on s’attendre à voir une puce M2 mardi ? C’est possible, mais il semblerait plus logique qu’Apple lance de nouveaux Mac avec la puce M1 Pro (ou M1 Max) des derniers MacBook Pro d’abord. On parle notamment d’un Mac mini avec un nouveau design et d’un iMac plus grand. Sont-ils sur le point d’être lancés ? Le slogan de l’invitation, « La performance entre en scène », va dans ce sens.

Le carton d’invitation de la keynote du 8 mars. // Source : Capture d’écran Numerama / Mail Apple

Mardi 8 mars, Numerama vous proposera une couverture complète de la keynote Apple. Nous reviendrons ensuite sur les annonces de la marque, ici et en vidéo.