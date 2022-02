iMac M1 : l’ordinateur de bureau coloré d’Apple est moins cher grâce à un code promo

[Deal du jour] La firme californienne a officialisé son nouvel ordinateur de bureau iMac M1 en mai 2021. Ce modèle a droit à une mise à jour, tant côté design que performances. Si son tarif est encore assez élevé, il devient un peu plus accessible avec cette offre.

Apple a présenté au printemps dernier la nouvelle version de son PC tout-en-un, l’iMac. Celui-ci profite non seulement d’un nouveau design, mais également de la puce M1 d’Apple. En revoyant totalement son iMac, Apple veut imposer son appareil comme l’ordinateur idéal pour toute la famille. Le résultat est à la hauteur, cet appareil a toutes les qualités pour lui. D’autant plus qu’il voit son prix baisser grâce à un code promo.

En effet, au lieu de 1 449 euros, l’iMac 24 pouces avec 8 Go de RAM, un SSD de 256 Go et une puce M1, est aujourd’hui disponible en promotion à 1 399 euros sur le site Rakuten via le vendeur Boulanger grâce au code CR50.

L’iMac M1 2021 par Apple // Source : Louise Audry pour Numerama

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi choisir un iMac M1 ?

Le dernier iMac présenté par la marque à la Pomme arrive tout en couleur, avec un look totalement revu. L’iMac M1 2021 profite d’un design plus anguleux, mais surtout beaucoup plus fin. Avec pas moins de 11,5 mm, la dalle de 24 pouces fait son petit effet sur un bureau. On se laisse facilement séduire par les finitions. D’ailleurs, cet ordinateur fixe prend peu de place, et peut être déplacé sans souci avec seulement 4 kg sur la balance. On apprécie très vite l’attention aux détails qu’apporte la marque, en proposant les accessoires de la même couleur que l’iMac : Magic Trackpad, Magic Keyboard, souris Magic Mouse et même le câble USB-C et d’alimentation sont colorés.

Ne serait-ce pas pour sa puissance ?

Pour offrir un design aussi fin, Apple propose sa puce Apple Silicon M1, basé sur une architecture ARM. Cette puce permet à l’iMac de ne pas chauffer fortement et d’embarquer seulement deux ventilateurs, afin d’arriver à une épaisseur de 11,5 mm. L’apport de cette puce promet des performances de haut vol, et cela s’est ressenti lors de notre test. Il s’est avéré très efficace que ce soit pour du multitâche, de la retouche photo, ou bien du montage vidéo, le tout sans ralentissement. Même en jeu il peut s’en sortir, mais on privilégiera plutôt les solutions de cloud gaming, pour jouer sur l’iMac. D’ailleurs, vous allez pouvoir profiter d’une dalle avec une impressionnante définition de 4480 x 2520 pixels. La dalle LCD IPS est de très grande qualité, avec un bon taux de contraste et des couleurs bien ajustées.

Que dire de plus ?

Apple a dû prendre en compte les nouvelles habitudes des consommateurs, et propose enfin une webcam en 1080p pour sublimer vos conférences. Le micro est aussi de la partie avec pas moins de 3 cellules, afin de mieux centraliser la voix de l’utilisateur, sans les bruits de fond ambiants. L’iMac M1 est également doté de six haut-parleurs compatibles avec l’audio spatial et Dolby Atmos. Côté connectique, on retrouve quatre prises USB au format USB-C et seulement deux sont compatibles Thunderbolt. Il va donc falloir prévoir un Hub compatible pour profiter d’un affichage étendu sur un autre moniteur, ou brancher vos périphériques USB.

