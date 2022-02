5 astuces à connaître pour profiter davantage de Firefox

Le navigateur web Firefox contient des options qui ne sont pas toujours connues par les internautes. Elles peuvent pourtant rendre la navigation sur le net plus agréable.

Prendre des captures d’écran avec Firefox

Depuis 2017, le navigateur web Firefox incorpore une fonctionnalité vraiment très plaisante pour prendre des captures d’écran à la volée. L’outil a évolué au fil des ans et vous permet d’éviter de devoir appuyer sur la touche « Impr écran », d’utiliser un logiciel ou de passer par une extension dédiée. Si vous ne connaissiez pas cette option, rendez-vous dans notre guide dédié.

Le logo un peu loufoque utilisé par Mozilla pour annoncer son outil. // Source : Mozilla

Désactiver l’autoplay des vidéos sur Firefox

Vous n’appréciez pas le lancement automatique des vidéos (autoplay) lorsque vous vous rendez sur une page web ? Bonne nouvelle : les navigateurs incluent des outils pour bloquer la lecture, tant que vous n’intervenez pas. Vous avez des paramètres variés à votre disposition, pour neutraliser le son, la vidéo, mais aussi établir une liste blanche si le cœur vous en dit.

Firefox fournit des réglages assez fins pour gérer l’autoplay. // Source : Capture d’écran

Activer la navigation privée sur Firefox

Si vous utilisez un ordinateur partagé avec d’autres personnes, il est utile de savoir se servir de la navigation privée. Ce mode permet de limiter drastiquement ce qui est enregistré localement sur votre PC (historique des sites visités, cookies, médias, recherches, etc.). Attention : cela ne vous rend pas invisible sur le net. Cela évite de montrer ce que vous regardez à vos proches.

« Ha, ha ha, je suis tellement anonyme sur le net avec le mode de navigation privée » (non). // Source : Needpix

Recevoir une alerte en cas de piratage

En partenariat avec le site de référence « Have I Been Pwned ? », spécialisé dans le suivi des fuites massives sur le net, Mozilla fournit un outil de suivi pour détecter automatiquement si votre adresse e-mail apparaît dans une base de données qui a été piratée — il faut pour cela renseigner son mail. Cela vous permet d’être au courant rapidement et d’agir sans tarder.

Le logo du service. // Source : Mozilla

Recevoir des mails en cachant sa vraie adresse

Mozilla a lancé en 2020 un service baptisé Firefox Relay, dont le rôle consiste à générer des adresses anonymisées, qui redirigent le courrier vers votre vrai mail. De cette façon, vous ne l’exposez pas. Firefox sert ici d’intermédiaire, en cachant votre prénom et nom (s’ils apparaissent dans le mail), mais aussi le fournisseur de votre webmail. Pratique !