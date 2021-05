Mozilla a lancé en 2020 un service baptisé Firefox Relay. Son rôle ? Générer des adresses anonymisées, qui redirigent le courrier vers votre vrai mail. De cette façon, vous ne l'exposez pas.

Vous voulez vous inscrire sur un site web sans utiliser votre principale adresse e-mail ? Peut-être utilisez-vous pour cela un mail secondaire, ou bien avez-vous fait le choix de passer par un mail jetable, comme Maildrop ou Yopmail. Il existe une troisième voie : l’utilisation d’un service de redirection de mail, qui oriente le courrier vers votre boîte aux lettres principale, via une adresse anonyme.

Une adresse mail anonymisée avec Firefox Relay

C’est ce que fournit Mozilla avec Firefox Relay. Lancé à l’été 2020, l’outil propose de mettre à disposition des adresses qui affichent des identifiants obscurs et aléatoires. Ainsi, au lieu d’un mail comme prenom.nom@gmail.com, vous aurez une adresse semblable à zigjf89u3h@relay.firefox.com. Celle-ci peut ainsi rediriger les mails vers votre adresse principale, sans l’exposer.

Le site sur lequel une telle adresse est utilisée ne peut pas savoir quelle est la vraie qui appartient à l’internaute. Seul Mozilla, en tant que fournisseur du service, est en mesure de savoir qui utilise quoi. En effet, il faut disposer d’un compte Firefox et indiquer évidemment quelle est la vraie adresse mail qui doit bénéficier de la redirection, sinon le service ne marche pas du tout.

Une fois le compte Firefox créé, il vous faut vous connecter avec sur Firefox Relay. C’est de là que vous pouvez créer et gérer vos alias — actuellement, vous pouvez en créer cinq par compte Firefox. Si vous en supprimez un, vous pouvez en créer un autre, toujours dans la limite de cinq. Vous pouvez aussi les créer via une extension, qui permet d’en générer via le champ de saisie mail d’un formulaire.

Une fois que vous avez vos mails anonymisés, libre à vous de les utiliser sur de nouveaux sites ou de remplacer votre mail sur les espaces sur lesquels vous avez déjà un compte. Notez toutefois qu’il y a une limite technique à prendre en compte : actuellement, Firefox Relay peut faire suivre du courrier avec des pièces jointes, à condition que le poids total ne dépasse pas 150 KB. C’est peu.

Attention avant de supprimer un alias

Attention par ailleurs si vous voulez l’utiliser sur des sites web qui vous importent : si vous supprimez un alias, il ne peut plus être récupéré. Firefox Relay ne pourra plus transmettre les messages qui s’adressent à zigjf89u3h@relay.firefox.com (par exemple), y compris les mails qui permettent de réinitialiser des mots de passe perdus. Mieux vaut donc prendre garde à ne pas les utiliser sur des sites très importants.

Firefox Relay affiche une mise en garde préalable si vous demandez une suppression et il faut par ailleurs cocher une case qui manifeste un peu plus votre accord. Le service, qui n’est qu’en anglais pour le moment, vous conseille également de remplacer d’abord le mail anonyme sur les sites sur lesquels vous l’utilisez avant de le supprimer. Cela vous évitera de bien mauvaises déconvenues.

