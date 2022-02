Le 9 février 2022, Samsung a organisé sa traditionnelle conférence Unpacked de début d’année. Vous n’avez pas assez de temps pour regarder la conférence en entier ? Numerama vous résume tout.

Numéro un mondial du smartphone, Samsung a pris l’habitude d’être le premier à dégainer ses nouveaux appareils. Sans doute histoire de faire comprendre au reste de l’industrie qu’il est celui qu’il faut suivre, le constructeur coréen organise généralement sa traditionnelle conférence Unpacked aux alentours de février. Cette année, c’est la date du 9 qui a été choisie.

Pendant un peu plus d’une heure, les représentants de Samsung ont dévoilé de nouveaux smartphones et de nouvelles tablettes. Si vous n’avez pas envie de regarder l’Unpacked en entier, Numerama vous propose un résumé vidéo de l’événement, en moins de 5 minutes.

Galaxy S22 et Galaxy Tab S8 à l’honneur

Si vous souhaitez en savoir plus, Numerama vous propose aussi des prises en main des Galaxy S22 et Galaxy Tab S8 de Samsung :

Pour aller plus loin Avec le Galaxy S22 Ultra, Samsung veut assommer la concurrence

Pour aller plus loin Samsung ose une tablette encore plus grande avec un écran OLED de 14,6 pouces

Dans les prochains jours, nous mettrons en ligne des tests complets des Galaxy S22 et de la Galaxy Tab S8 Ultra. La tablette est d’ores et déjà disponible tandis que les smartphones arriveront entre le 25 février et le 11 mars.