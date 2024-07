Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La gamme de tablettes Galaxy Tab S9 de Samsung est une bonne alternative aux ardoises d’Apple. Le modèle S9+ est une tablette polyvalente, qui possède d’ailleurs un très bel écran. Un peu cher à sa sortie, les soldes d’été permettent de mettre la main dessus à un prix plus doux.

C’est quoi, la promotion sur cette tablette de Samsung ?

La tablette Galaxy Tab S9+, version 256 Go Wi-Fi, est commercialisée à sa sortie en 2023 au prix de 1 149 €. Pour les soldes d’été, Boulanger la propose au prix de 799 €.

C’est quoi, cette tablette de Samsung ?

La Galaxy Tab S9+ est une tablette haut de gamme à la conception et aux finitions particulièrement soignées. Son design est sobre et épuré, avec des coins arrondis et un dos en aluminium. Sa certification IP68 la rend résistante à la poussière et à une immersion dans l’eau. Ses dimensions de 285.4 × 185.4 × 5.7 mm et son poids de 586 g n’en font pas une ardoise spécialement pratique à utiliser d’une main. Elle possède cependant une bonne ergonomie et reste agréable à manipuler.

Sa grande taille lui permet d’accueillir un écran AMOLED Full HD+ de 12,4 pouces à la résolution de 2 800 x 1 752 pixels. La dalle offre une belle qualité d’affichage, idéale pour regarder du contenu sur les plateformes de SVOD. L’image est qui plus est très fluide, grâce à un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. La puissance est aussi au rendez-vous avec la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, couplée à 12 Go de RAM. La navigation est fluide et l’expérience utilisateur est agréable avec l’interface Onue UI sous Android 13. Les joueuses et les joueurs pourront jouer à des jeux vidéo dans de bonnes conditions.

La Galaxy Tab S9+ peut aussi servir pour un usage professionel // Source : Samsung

Est-ce que la Galaxy Tab S9 + vaut le coup pour les soldes ?

C’est une bonne affaire pour une tablette polyvalente et performante au quotidien. La tablette convient aussi pour des tâches professionnelles et s’accompagne du S Pen, un stylet réactif et précis. Si vous utilisez votre tablette pour prendre des photos, les deux capteurs permettent de prendre de beaux clichés. La Galaxy S9+ sera toutefois plus à l’aise pour servir de caméra en cas d’appel en visio.

Enfin, la Samsung Galaxy Tab S9+ promet une journée et demie d’autonomie dans le cas d’une utilisation régulière.

